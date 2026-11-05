¿Cuál es el municipio más rico y el más pobre de México, según el INEGI?

En México uno de los principales debates siempre ha sido los estados donde hay más y menos riqueza. Al ser una mayor parte de la sociedad de la clase trabajadora, el saber cuanto dinero ingresa a las familias mexicanas resulta favorable para entender la realidad económica del país. Un reporte estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) facilitó el acceso a estos datos por medio de su sitio web oficial.

Este informe permite observar una panorámica la cual contempla sobre cómo es que se reparten recursos económicos y financieros en México, además expone las diferencias que existe entre las distintas regiones que para nadie es sorpresa que sin están muy marcadas.

¿Cuál es el municipio más rico y el más pobre de México?

Aunque el área metropolitana de Monterrey es de las zonas con mejor concentración económica ninguna de estas tiene el primer lugar nacional en el segundo puesto de mayores percepción muestra a San Nicolás de los Garza (149,095 pesos) seguida por San Pedro Garza Gracía (147,423) y Apodaca (140,948) y en primer lugar tenemos las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Y en los últimos puestos de la lista tenemos a Santa Magdalena Jicotlán, figuran Santa María Yalina en Oaxaca (13,033 pesos) y San Miguel Ixtlán en Puebla (14, 584 pesos). Estas zonas son las que tiene menor recurso y se ubican en comunidades rurales del sur del territorio nacional.

¿Cómo se distribuye geográficamente el ingreso de acuerdo a los patrones regionales?

Los municipios con mayor percepción en cuanto a economía se ubican principalmente en el norte y noreste del país, en estados como Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Sonora y Coahuila además de destinos turísticos como el caso de Quintana Roo. También se le unen las diferentes zonas de la Ciudad de México.

Pero lamentablemente, existe otra realidad muy diferente en donde los ingresos se encuentran extremadamente reducidos y se concentra principalmente en el sur y sureste del país. En Chiapas, cerca del del 87.9% de sus municipios se encuentran entre los datos estratos más bajos. Situación similar a Oaxaca en donde el 79.7 de sus localidades se ubican entre los niveles de bajo y muy bajo.