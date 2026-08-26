¿Cuáles estados serían afectados por el primer frente frío en septiembre del 2026?

El invierno iniciará antes de lo esperado en todo el país, debido a la presencia del fenómeno meteorológico "El Niño", el cual causará mayor intensidad de tormentas, lluvias y sucesos atmosféricos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mencionó que los frentes fríos se extenderán para los siguientes 9 meses, abarcando a partir de septiembre 2026 y hasta mayo 2027.

¿Qué es un frente frío?

Es un borde de choque donde una masa de aire frío y denso avanza para desplazar a una masa de aire cálido; los sistemas se mueven debajo de aire caliente, lo cual provoca cambios en las condiciones atmosféricas.

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Fenómeno "El Niño" causará mayor intensidad en la temperatura

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicaron que la temporada de frentes fríos contará con ciertas complicaciones meteorológicas por la presencia de "El Niño", alcanzando la mayor intensidad para finales de este 2026.

Se espera que en el periodo del trimestre de noviembre 2026 a enero 2027 exista una posibilidad de 63% de que el fenómeno se catalogue como fuerte, alcanzando la mayor intensidad en el frío entre diciembre 2026 y enero 2027.

Efectos climáticos de "El Niño"

Este fenómeno provocará importantes lluvias, así como condiciones más secas para algunas regiones del país entre los meses de mayo y agosto; es decir, el país sufrirá expresos cambios de clima, por lo cual la población debe estar prevenida.

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Estados afectados por los frentes fríos 2026-2027

Los primeros sistemas de la temporada de frentes fríos llegarán por el norte y noroeste del país y azotarán en los siguientes estados:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

En estos estados, la temperatura contará con descensos moderados, rachas de viento y fuertes lluvias; los frentes fríos que se registren en septiembre serán menos intensos que los que se esperan para diciembre y febrero.

Temperaturas esperadas para la temporada de invierno en México

Para estas fechas se esperan temperaturas bajo cero, heladas y nevadas en regiones serranas.