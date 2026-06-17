¿Cuáles son las sanciones por revender boletos para el Mundial 2026?

México es una de las sedes del Mundial 2026, pero mientras los jugadores mexicanos se preparan para un partido más, a las autoridades les preocupa la venta no oficial de boletos.

Autoridades han manifestado que se castigará severamente a las personas que revendan las entradas al Mundial 2026, siendo el fraude el principal motivo en el intento desesperado por conseguir los boletos.

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Sanciones por revender boletos de la FIFA 2026

En el país, la reventa de boletos para el Mundial es ilegal y considerada infracción cívica, de acuerdo con el Artículo 28, fracción XI, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, ya que el fraude entra cuando los precios se elevan, contribuyendo a la falta.

Las personas que sean sorprendidas revendiendo los boletos serán presentadas al juzgado cívico y deberán cumplir las sanciones:

Arresto de 20 a 36 horas

De 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Las multas que se aplicarán son económicas y ya están establecidas:

Multa por el equivalente de 470 a 820 veces la Unidad de Medida (UMA), cuando el monto del daño causado exceda de 470, pero no de 820 veces la Unidad de Medida.

Esto ronda entre los 55 mil y 96 mil pesos en 2026.

Además de las multas económicas por este fraude, la FIFA aplicará sus protocolos de seguridad, ya que los boletos son digitales y están vinculados a la aplicación oficial de la organización, contando con una tecnología blockchain.

Cancelación inmediata: Cualquier boleto detectado en plataformas de reventa será invalidado automáticamente sin derecho a reembolso.

Cualquier boleto detectado en plataformas de reventa será invalidado automáticamente sin derecho a reembolso. Veto del Fan ID: La FIFA ha confirmado que quienes intenten ingresar con boletos de reventa podrían ser expulsados del estadio y boletinados para que su Fan ID sea revocado de por vida para cualquier evento de la federación.

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Evita fraudes

Las autoridades, tanto la FIFA como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), han hecho algunas recomendaciones para evitar caer en fraudes al comprar tus boletos para el Mundial y disfrutarlo al máximo: