Mundial 2026: México busca el liderato ante Corea del Sur en un duelo crucial en Guadalajara

El Estadio Guadalajara se encuentra listo para albergar un enfrentamiento de alto calibre en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. México y Corea del Sur llegan a este compromiso con un panorama inmejorable tras haber sumado tres unidades en sus respectivos debuts. Este choque definirá al líder del sector y podría otorgar el pase directo a la siguiente fase.

El Tri quiere ganar ante su gente

El combinado tricolor, comandado por el experimentado técnico Javier Aguirre, llega motivado tras derrotar con autoridad a Sudáfrica por dos a cero. En aquel duelo inaugural, las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez evidenciaron el potencial ofensivo mexicano. No obstante, 'El Vasco' tendrá que reorganizar su cuadro bajo por la sensible ausencia del defensor César Montes, quien recibió una tarjeta roja directa sobre el final.

Para suplir esa baja, el cuerpo técnico plantearía una formación de 4-1-2-3. El portero Raúl Rangel estará resguardado por Johan Vásquez e Israel Reyes en la central, habilitando a Jesús Gallardo y Jorge Sánchez por las laterales. En el mediocampo, Érik Lira asumirá labores de contención junto al talento creativo de Luis Chávez y Álvaro Fidalgo, buscando habilitar al tridente ofensivo conformado por Roberto Alvarado, Quiñones y Jiménez.

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Los coreanos buscan amarrar el liderato

Por su parte, la escuadra asiática llega precedida de una remontada electrizante frente a República Checa, a la cual vencieron por dos goles a uno. Los pupilos dirigidos por Hong Myung-bo demostraron carácter tras reponerse del tanto adverso de Ladislav Krejci. La gran figura de ese encuentro fue Hwang In-beom, quien marcó el gol de la igualdad y posteriormente asistió con precisión al delantero Oh Hyeon-gyu para sellar el triunfo.

Con el objetivo de contrarrestar el dinamismo mexicano, el estratega de los Guerreros de Taeguek mantendrá su dibujo táctico de 3-4-2-1. El guardameta Kim Seung-gyu estará custodiado por el talentoso zaguero Kim Min-jae. Mientras Seol Young-woo y Lee Tae-seok dominarán los carriles, el desequilibrio en tres cuartos de cancha recaerá en la sociedad de Lee Kang-in y Son Heung-min, quienes alimentarán al ariete Oh Hyeon-gyu.

¿A qué hora y por donde ver el partido?

La mesa está servida para un choque de estilos atractivo en territorio tapatío. México buscará adueñarse de la posesión vertical impulsado por el fervor de su afición local, mientras que Corea del Sur intentará capitalizar mediante transiciones veloces y contragolpes letales. El orden defensivo en jugadas de táctica fija y la contundencia en el área chica serán clave para definir este emocionante compromiso mundialista.

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