¿Cuándo cambia el horario de invierno en 2026? Fecha y estados donde aplica el ajuste horario

Una de las fechas que cobraban más relevancia anteriormente en razón de los cambios de horarios en México, era que casi a finales del mes de octubre cambiaba el horario en todo el territorio nacional. Actualmente esto no es así. Te contamos.

Esta medida se aplicó durante 26 años, hasta 2022. Con la nueva Ley de los Husos Horarios, desde noviembre de ese año dejó de utilizarse de manera general en México. No obstante, actualmente hay estados en los que esta medida sigue vigente.

¿En que estados de México sigue vigente el cambio de horario?

El adelantar una hora los relojes, era una medida la cual buscaba disminuir el consumo de electricidad, principalmente durante los periodos de mayor demanda energética. Esta medida buscaba aprovechar mejor la luz natural durante los meses con mayor insolación.

El horario de verano actualmente se mantiene con vigencia en la franja fronteriza norte del país debido a que así se agiliza y facilita la sincroinización con Estados Unidos en diferentes actividades de comercialización.

Este cambio de horario aplica para los municipios fronterizos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, específicamente en estas localidades:

Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas : Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

¿Cuándo cambia el horario de invierno en 2026?

Esto dice el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios:

"El horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre".

Lo que deja que para este 2026 el cambio de horario se efectúe para el domingo 1 de noviembre a las 02:00 horas, en donde los relojes deberán atrasarse una hora para volver a marcar la 01:00.

El ajuste que tendrá como consecuencia que el amanecer y el atardecer ocurran una hora antes que el día previo, por lo que habrá más luz durante las primeras horas de la mañana y oscurecerá más temprano en la zona de la frontera norte.