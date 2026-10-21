¿Cuánto cuesta el servicio de cremación en Durango en este 2026?

Despedir a un ser querido implica tomar decisiones que también afectan el bolsillo. Para las familias que consideran la cremación en Durango, revisar qué incluye el presupuesto puede evitar gastos adicionales cuando el servicio ya está contratado.

El procedimiento, los permisos, la urna y una posible velación son conceptos que conviene identificar por separado, pues una cantidad anunciada no necesariamente cubre toda la atención funeraria.

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¿Cuánto cuesta la cremación en Durango?

El tabulador de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango para el ejercicio fiscal 2026, disponible en el portal del Congreso estatal, contempla una tarifa de 100 Unidades de Medida y Actualización por el servicio de cremación.

Con el valor diario de la UMA vigente este año, de 117.31 pesos, ese concepto equivale a 11 mil 731 pesos.

Se trata de una referencia municipal, por lo que no representa un precio obligatorio para las funerarias privadas ni debe interpretarse como una cotización que incluya todos los servicios de despedida.

Antes de contratar, es necesario confirmar con el organismo municipal la disponibilidad del servicio y qué conceptos cubre esa cantidad.

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¿Cuánto cuesta el permiso de cremación?

El mismo tabulador enumera por separado el permiso de cremación, con una cuota de 18 UMA, equivalentes a dos mil 111.58 pesos.

La suma de ambos conceptos es de 13 mil 842.58 pesos. Sin embargo, esta operación no constituye un presupuesto definitivo: deben confirmarse los cobros aplicables y los servicios que necesitará la familia.

La tabla municipal no describe un paquete integral que incluya urna, recolección del cuerpo, traslados y velación. Por ello, conviene preguntar cuáles de estos conceptos se cobrarían adicionalmente.

¿Cuánto cobran las funerarias privadas?

El costo de una cremación particular debe solicitarse directamente al proveedor. En los sitios consultados de empresas con presencia en Durango no se encontró una tarifa pública que permitiera establecer un rango de precios vigente para 2026.

Algunas funerarias ofrecen el procedimiento dentro de paquetes que también contemplan sala de velación, preparación del cuerpo, traslados y urna. Otras requieren una cotización personalizada.

Por esa razón, al comparar presupuestos, es importante verificar que ambos incluyan los mismos servicios. Un precio menor podría corresponder a una cobertura distinta.

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¿Qué revisar antes de contratar una cremación?

Para conocer el desembolso final, conviene solicitar por escrito el desglose de la recolección del cuerpo, los traslados, los trámites, el procedimiento de cremación y la urna, además de la velación si la familia desea realizarla.

También debe preguntarse si la gestión de permisos incluye el pago de los derechos correspondientes, cuál es el precio total y qué situaciones generarían cargos adicionales.

Si se considera un plan de previsión funeraria, es necesario revisar el importe completo del contrato, las condiciones para utilizarlo y su cobertura. La mensualidad anunciada, por sí sola, no permite conocer cuánto terminará pagando la familia.