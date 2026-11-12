¿Cuánto cuesta enviar un mensaje de apoyo en vivo a los habitantes de La Mansión VIP 2?

La Mansión VIP, llegó a su segunda temporada, la cual se transmite en vivo directamente en Youtube, por lo que usuarios en internet han interactuado y seguido todas las polémicas, estrategias y hasta romances de cada uno de los participantes. Al que caracteriza a este reality es la oportunidad de enviarle mensajes para que posteriormente puedan ser leídos en vivo.

A diferencia de otros tipos de programas de concepto similar, el programa permite a los seguidores interactuar mediante una modalidad de mensajería habilitada por la plataforma llamado Super Chat, esta herramienta permite realizar pagos para destacar comentarios durante el directo.

¿Cómo enviar un Super Chat para apoyar a los participantes de la Mansión VIP 2?

Esta herramienta también empleada en transmisiones en vivo por otros creadores de la misma plataforma es indispensable contar con una cuenta de Youtube. Después seguir los siguientes pasos:

Ingresar a YouTube y busca el canal oficial HotSpanish Vlogs. Entrar a la transmisión en vivo de La Mansión VIP 2. Dirígirse a la parte chat en directo y localiza el ícono del signo de pesos o dinero. Seleccionar la opción Super Chat. Elegir la cantidad de dinero que deseas aportar. Escribir tu mensaje para el participante que quieres apoyar. Incluye el hashtag (#) con su nombre, en caso de que se mencionen en las indicaciones de la dinámica. Confirma el pago y envía tu comentario. Al realizar el pago, tu mensaje aparecerá destacado dentro del chat en vivo. Dependiendo de la cantidad aportada, tendrá un color y tiempo de permanecia variable.

¿Cuánto cuesta enviar un mensaje al Super Chat de la Mansión VIP 2?

El precio depende de la cantidad que el espectador decida aportar. Como referencia, en la primera temporada se reportaron aportaciones mínimas de alrededor de 20 pesos mexicanos, pero incluso hay muchos seguidores que han aportado cantidades superiores a los mil pesos, con la intención de destacar sus mensaje y conseguir que sean leídos por los participantes.

Estas son algunas consideraciones a tomar en cuenta antes de enviar dinero:

Establecer un presupuesto y evitar gastar más de lo que puedes permitirte.

Revisar el monto antes de confirmar la compra.

No compartir información bancaria en los comentarios del chat.

Es importante aclarar, que enviar una cantidad elevada no garantiza que tu mensaje sea leído. Por lo que revisar cuánto estás dispuesto a gastar es un factor relevante para tu participación en el Super Chat de la Mansión VIP 2.