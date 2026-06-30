¿Cuánto gana el campeón del Mundial 2026? Este sería el premio millonario

El Mundial 2026 no solo reparte gloria deportiva: también entregará la bolsa económica más alta en la historia del torneo. De acuerdo con los ¿Quién ganará? hasta ahora, el equipo campeón podría recibir 50 millones de dólares, sin contar el apoyo previo destinado a preparación y logística.

Es importante aclarar que ese dinero no se deposita directamente a los jugadores. La FIFA entrega el premio a la federación campeona y, posteriormente, cada selección decide cómo distribuirlo entre futbolistas, cuerpo técnico y demás integrantes.

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¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026?

El premio para el campeón está estimado en 50 millones de dólares, lo que lo convertiría en el monto más alto otorgado en la historia de la Copa del Mundo.

Además, todas las selecciones clasificadas reciben una cantidad garantizada por participar, por lo que el campeón terminaría acumulando una cifra aún mayor al sumar el apoyo previo a la competencia.

¿Cuánto dinero tiene asegurado México?

La Selección Mexicana ya aseguró una cantidad importante por su participación en el torneo. Cada una de las 48 selecciones recibió 1.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación y logística antes del arranque del Mundial.

A esa cifra se suman 11 millones de dólares garantizados para los equipos que terminen entre los lugares 17 y 32, es decir, en dieciseisavos de final. Por ello, México ya tendría asegurados 12.5 millones de dólares.

En caso de avanzar a los octavos de final, la bolsa deportiva subiría a 15 millones de dólares, que junto al apoyo previo elevarían el total a 16.5 millones de dólares.

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¿Cómo se reparte el premio del Mundial 2026?

La organización destinaría 871 millones de dólares en total, de los cuales 665 millones serían repartidos entre las 48 selecciones participantes según la fase alcanzada.

La distribución quedaría así:

Puestos 33 al 48 (eliminados en fase de grupos): 9 millones de dólares, más 1.5 millones para preparación.

(eliminados en fase de grupos): 9 millones de dólares, más 1.5 millones para preparación. Puestos 17 al 32 (dieciseisavos de final): 11 millones de dólares.

(dieciseisavos de final): 11 millones de dólares. Puestos 9 al 16 (octavos de final): 15 millones de dólares.

(octavos de final): 15 millones de dólares. Puestos 5 al 8 (cuartos de final): 19 millones de dólares.

(cuartos de final): 19 millones de dólares. Cuarto lugar: 27 millones de dólares.

27 millones de dólares. Tercer lugar: 29 millones de dólares.

29 millones de dólares. Subcampeón: 33 millones de dólares.

33 millones de dólares. Campeón: 50 millones de dólares.

Más allá del dinero, el Mundial 2026 ya dejó una huella especial en México por ser una de las sedes del torneo, pero en lo deportivo, el incentivo económico también se volvió un tema que llama cada vez más la atención.