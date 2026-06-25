Daniel Mayora, exCaliente de Durango, fue reportado desaparecido tras terremotos en Venezuela

El exlanzador de Grandes Ligas Kelvim Escobar reportó durante la madrugada del 25 de junio que el beisbolista venezolano Daniel Mayora y su esposa figuraban entre los desaparecidos tras los terremotos que sacudieron Venezuela. El mensaje, publicado en su cuenta de X a la 1:34, afirmaba que la pareja habría quedado atrapada luego del colapso del edificio donde residían.

Terremotos azotan a Venezuela

Los movimientos telúricos, registrados con magnitudes 7.2 y 7.5, fueron documentados por plataformas de monitoreo sísmico internacional, que ubicaron los epicentros en la región centro‑costera. El balance preliminar difundido por organismos locales incluyó 188 fallecidos, 1,520 heridos y 157 desaparecidos, además de múltiples estructuras colapsadas y fallas prolongadas en telecomunicaciones.

En ese escenario, el nombre de Mayora comenzó a circular como uno de los deportistas presuntamente no localizados. Su trayectoria en la pelota venezolana y en ligas internacionales generó preocupación entre aficionados y colegas. Sin embargo, ninguna autoridad ni listado oficial de desaparecidos lo incluyó en sus reportes, lo que indicaba que la información difundida por Escobar no tenía respaldo institucional.

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¿Desmienten la noticia?

Horas más tarde surgió la primera confirmación directa. En una publicación de Instagram de medios deportivos venezolanos, una usuaria identificada como familiar de Mayora afirmó haber logrado comunicarse con él y con su esposa. Según su testimonio, ambos se encontraban en Naiguatá, fuera de peligro y sin relación con estructuras colapsadas.

El comentario fue replicado por cuentas deportivas y usuarios que seguían el caso, convirtiéndose en la primera actualización verificable sobre el paradero del pelotero. No hubo desmentidos posteriores ni reportes contradictorios.

Hasta el cierre de esta nota, no existe registro oficial, policial ni periodístico que incluya a Daniel Mayora entre los desaparecidos por los terremotos en Venezuela, y la única información confirmada es la proporcionada por su familiar directa.

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