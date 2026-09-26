Darán seguimiento a fallecimiento de otra bebé, pero en IMSS Torreón

Las autoridades federales desconocían el fallecimiento de la bebé Aura Yamileth, ocurrido en 2023 en un hospital del IMSS en Torreón, pero se comprometieron a dar seguimiento al caso.

La señora María José Ramírez Orozco llegó a Durango para dar a conocer el fallecimiento de su bebé, de un mes de edad, ocurrido hace tres años en circunstancias similares a las que se presentaron en la muerte de cinco bebés, incluido el señalamiento sobre la presencia de una bacteria.

La bebé Aura Yamileth se encontraba hospitalizada en un área de cuidados especiales en el Hospital del IMSS en Torreón, al igual que los bebés que permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General No. 1 del IMSS Durango.

Encuentro con autoridades federales

Tras hacer la denuncia pública, logró un encuentro con las autoridades federales. Fue un breve encuentro, en el marco de la visita del director general del IMSS, Zoé Robledo, a la capital, donde María José pudo dar a conocer su caso, sobre el cual ha insistido en que se dé seguimiento y se realice una investigación por presunta negligencia y falta de atención médica.

“Me dijeron que me iban a apoyar y van a seguir la investigación, porque no sabían del caso y también me van a apoyar en cuanto a lo psicológico”, apuntó.

Aclaró que no entró en la misma reunión con los otros padres de familia, pero las autoridades del IMSS a nivel federal se comprometieron a apoyarla, como lo harán con las otras familias.

Por el momento, dijo que dará su voto de confianza en que se llegará al fondo de la investigación.