En la pasada sesión del Consejo Directivo de Aguas del Municipio de Durango (AMD), se sometió a análisis y aprobación el presupuesto de ingresos y egresos para 2027, en el que se detalló que, de los 600 millones de pesos que se proyecta recaudar, solo 2.2 millones de pesos se destinarían a infraestructura.

El regidor Francisco Franco Soler declaró que votó en contra de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del organismo, debido a que no estuvo de acuerdo con la manera en que se distribuye la recaudación.

“Quiero compartirles que votamos en contra, porque cuando se hace la presentación de lo que se plantea recaudar, se calcula, se proyecta aproximadamente una recaudación de alrededor de 600 millones de pesos. Nos llamó mucho la atención que tienen contemplado únicamente destinar 2.2 millones de pesos para la infraestructura, para la obra que puedan heredarle a Durango”.

Explicó que esa situación fue lo que le llamó la atención y derivó en su voto en contra. Agregó: “Quiere decir que de cada 100 pesos que pagan los ciudadanos, menos de 40 centavos los están destinando a obras de infraestructura”.

Destacó que la inversión en obras representa una herencia para la ciudadanía y las próximas administraciones.

“Si bien de lo que se está proyectando recaudar, que estamos hablando de alrededor de 600 millones de pesos, entendiendo que la mitad se va en nómina y otra gran parte se va en mantenimiento, pago de luz, etc., consideramos que para inversión pública 2.2 millones de pesos nos parece que es muy poco”, reiteró.

Franco Soler comentó también que durante la sesión surgieron planteamientos positivos, como la incorporación de los sistemas de agua de las comunidades rurales para que tengan un mayor orden, además de establecer responsabilidades sobre las descargas que llegan al río Tunal.