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Jorge Kahwagi

¿De qué murió el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi?

En redes sociales comenzaron a circular diferentes versiones sobre el origen de su fallecimiento. 

¿De qué murió el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi?

¿De qué murió el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi?

REDACCIÓN WEB
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La mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026 se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari, quien se desempeñó como diputado federal, boxeador profesional y empresario. 

Kahwagi Macari perdió la vida a los 58 años de edad, en la Ciudad de México, trascendió luego de que la noticia de su muerte comenzara a circular en los diferentes medios de comunicación.

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

​Tras darse a conocer la noticia, a través de redes sociales comenzaron a circular diferentes versiones sobre el origen de su fallecimiento. 

Periodistas, principlamente de espectáculos, indicaron que la causa probable de la muerte de Kahwagi Macari fue un derrame cerebral repentino.

​Aunque la noticia fue confirmada públicamente por figuras políticas cercanas, como el senador Manuel Velasco y el actor Roberto Palazuelos, la causa del fallecimiento aún no se ha detallado en un comunicado oficial.


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​¿Cuál es el historial de salud de Jorge Kahwagi?


​La repentina muerte de Jorge Kahwagi causó sorpresa tanto en el ámbito político como en el medio artístico, pues no existían reportes previos sobre ingresos al hospital o deterioro de salud. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, enfrentó diversas complicaciones médicas.


    

  • Años atrás superó un diagnóstico de cáncer que desgastó significativamente su salud física. 
    • 

  • Tuvo que ser ingresado a terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México a causa de una úlcera gástrica perforada, misma que derivó en una infección bacteriana que puso en riesgo su vida.
    • 

  • A lo largo de su carrera pública se sometió a diversos procedimientos estéticos, entre ellos un cambio en la coloración de sus iris y cirugías faciales que cambiaron notoriamente su aspecto físico.
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Escrito en: Jorge Kahwagi exdiputado empresario boxeador Jorge, Kahwagi, causa, circular

               

                
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