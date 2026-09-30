¿De qué murió el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi?

La mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026 se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari, quien se desempeñó como diputado federal, boxeador profesional y empresario.

Kahwagi Macari perdió la vida a los 58 años de edad, en la Ciudad de México, trascendió luego de que la noticia de su muerte comenzara a circular en los diferentes medios de comunicación.

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

​Tras darse a conocer la noticia, a través de redes sociales comenzaron a circular diferentes versiones sobre el origen de su fallecimiento.

Periodistas, principlamente de espectáculos, indicaron que la causa probable de la muerte de Kahwagi Macari fue un derrame cerebral repentino.

​Aunque la noticia fue confirmada públicamente por figuras políticas cercanas, como el senador Manuel Velasco y el actor Roberto Palazuelos, la causa del fallecimiento aún no se ha detallado en un comunicado oficial .

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​¿Cuál es el historial de salud de Jorge Kahwagi?

​La repentina muerte de Jorge Kahwagi causó sorpresa tanto en el ámbito político como en el medio artístico, pues no existían reportes previos sobre ingresos al hospital o deterioro de salud . Sin embargo, a lo largo de los últimos años, enfrentó diversas complicaciones médicas.