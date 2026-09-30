¿De qué murió el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi?
La mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026 se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari, quien se desempeñó como diputado federal, boxeador profesional y empresario.
Kahwagi Macari perdió la vida a los 58 años de edad, en la Ciudad de México, trascendió luego de que la noticia de su muerte comenzara a circular en los diferentes medios de comunicación.
¿De qué murió Jorge Kahwagi?
Tras darse a conocer la noticia, a través de redes sociales comenzaron a circular diferentes versiones sobre el origen de su fallecimiento.
Periodistas, principlamente de espectáculos, indicaron que la causa probable de la muerte de Kahwagi Macari fue un derrame cerebral repentino.
Aunque la noticia fue confirmada públicamente por figuras políticas cercanas, como el senador Manuel Velasco y el actor Roberto Palazuelos, la causa del fallecimiento aún no se ha detallado en un comunicado oficial.
Te podría interesar: ¿Quién fue Jorge Kahwagi en el boxeo? La historia de su polémico e imbatible récord de nocauts
¿Cuál es el historial de salud de Jorge Kahwagi?
La repentina muerte de Jorge Kahwagi causó sorpresa tanto en el ámbito político como en el medio artístico, pues no existían reportes previos sobre ingresos al hospital o deterioro de salud. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, enfrentó diversas complicaciones médicas.
- Años atrás superó un diagnóstico de cáncer que desgastó significativamente su salud física.
- Tuvo que ser ingresado a terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México a causa de una úlcera gástrica perforada, misma que derivó en una infección bacteriana que puso en riesgo su vida.
- A lo largo de su carrera pública se sometió a diversos procedimientos estéticos, entre ellos un cambio en la coloración de sus iris y cirugías faciales que cambiaron notoriamente su aspecto físico.