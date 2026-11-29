El Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial (Foprodem) no concentra el 100 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, sino el 7.5 por ciento, enfatizó el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango, Fernando Miguel Rosas Palafox.

“El Foprodem no recauda o no tiene el cien por ciento del Impuesto Sobre Nómina, solo tiene el 7.5 por ciento. Entonces, a veces los mismos empresarios o la ciudadanía dice ¿a dónde va todo ese dinero? cuando realmente sólo es el 7.5 por ciento que estamos hablando que para el Foprodem Durango que ha sido el tema últimamente, son alrededor de seis millones de pesos al mes de lo que recauda Finanzas por Impuesto Sobre Nómina y lo manda al fideicomiso”, indicó.

Coparmex denunció retiro de voto

Luego de que Coparmex denunció que se le quitó a las cámaras empresariales el derecho a voto, el titular de la Sedeco expuso que, durante los últimos tres o cuatro meses se han realizado sesiones tanto en la capital del estado como en La Laguna para priorizar proyectos planteados por organismos empresariales y aseguró que la mayor parte de los recursos autorizados se ha destinado a iniciativas del sector.

Ejemplificó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) inició una certificación ISO para sus empresas con recursos del fideicomiso, mientras que Canacintra inició certificaciones y, hace alrededor de dos semanas, diplomados y maestrías enfocadas en empresas familiares.

También se apoyó al Consejo de Empresarios Jóvenes que inició un programa dirigido a emprendedores; mientras que en La Laguna se destinaron recursos del Fondo a organismos como Coparmex y Canacintra para encuentros de negocios y foros.

Buscan incluir obras

El funcionario indicó que ya se dialogó con el sector empresarial para incluir también obras de infraestructura municipal como drenaje e infraestructura hidráulica y sanitaria en municipios como los de La Laguna.

Finalmente, subrayó que los recursos deben aplicarse en acciones que impulsen la actividad económica de Durango ya que la instalación de empresas depende de aspectos como alumbrado público, redes hidráulicas y sanitarias, así como espacios como parques o plazas que generen afluencia.