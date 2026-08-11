Del total de familias desalojadas del San José III, solo 6 siguen trámite por una vivienda en Durango

El interés de las familias desalojadas del fraccionamiento San José III por obtener un terreno para construir una vivienda se redujo de manera considerable, al grado de que actualmente solo seis mantienen activo el proceso para acceder a una reserva territorial.

Efraín de los Ríos, director del Instituto Municipal de Vivienda (Inmuvi), explicó que después del desalojo se acercaron inicialmente unas 40 familias para conocer las opciones disponibles; posteriormente el grupo se redujo a alrededor de 20 y finalmente solo seis continuaron con las negociaciones al conocer que el acceso al predio implica un costo.

Plantean esquemas para adquirir vivienda

El funcionario municipal señaló que el organismo cuenta con disponibilidad limitada de terrenos en sectores como Alcaldes, Pedro Ávila Nevárez y el Parque Industrial Ladrillero. Para facilitar el acceso, se han planteado esquemas con enganches de mil o dos mil pesos, considerados como un costo simbólico para iniciar el proceso de adquisición.

De los Ríos Díaz indicó que el Inmuvi mantiene las pláticas con las familias que permanecen interesadas, aunque reconoció que el hecho de que la alternativa tenga un costo, aun cuando sea reducido, provocó que varias personas desistieran.