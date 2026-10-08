Denuncian muerte de 7 bebés más en hospital, ahora en CDMX, ¿qué se sabe al respecto?

La cifra de bebés fallecidos a causa de la bacteria Klebsiella pneumoniae en los estados de Jalisco y Durango, aparentemente, está aumentando, y es que ahora se denunció el deceso de siete recién nacidos en Ciudad de México.

Denuncian muertes por bacteria en hospital de CDMX

En entrevista con la periodista Pamela Cerdeira para MVS Noticias, la madre de una de las víctimas, quien pidió permanecer en el anonimato, aseguró que hasta siete bebés habrían muerto en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, en la capital del país.

La denuncia anónima apuntó que en dicho hospital se habría registrado una cadena de contagios en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Al igual que en los estados de Durango y Jalisco, dejó entrever que existen graves deficiencias de higiene en el lugar.

¿Qué se sabe sobre la supuesta muerte de 7 bebés en CDMX?

En su declaración, la madre afirmó que ingresó a dicha unidad para dar a luz a su bebé, con 37 semanas de gestación. El recién nacido presentaba problemas pulmonares, por lo que necesitaba asistencia respiratoria.

Narró que otra mujer, quien también habría dado a luz, comenzó con síntomas de fiebre y dolor en la herida de la cirugía. Inicialmente, se sospechó que se trataba de un caso de COVID-19, ya que antes había ocurrido un brote en ese sector.

Personal de enfermería hizo del conocimiento de las madres la presencia de una bacteria e incluso aconsejó abandonar la unidad por seguridad, ya que la situación relacionada con la bacteria se había "salido de control".

“Las enfermeras nos comentaron que, si teníamos la oportunidad de irnos del hospital y llevarnos a nuestros bebés a otro lado, que lo hiciéramos”, dijo.

Hasta ese momento, el cuerpo médico tenía previsto que el menor pasaría algunas semanas hospitalizado, aunque su condición no parecía ser de riesgo.

Salud del bebé se complicó

Tras algunos días, el menor presentó fiebre, dejó de orinar y sufrió un sangrado pulmonar, por lo que comenzaron a realizarle estudios debido a que no respondía al tratamiento.

Los resultados arrojaron que, efectivamente, según la madre, existía presencia de Klebsiella pneumoniae.

El pequeño paciente fue aislado junto con otros bebés que también habrían dado positivo a la bacteria.

Le dieron dos paros respiratorios al bebé

El estado de salud del recién nacido se habría complicado durante la madrugada, cuando sufrió un paro respiratorio, por lo que llamaron a su madre para que se presentara en el hospital.

Los esfuerzos por reanimar al bebé fueron en vano, pues sobrevino otro paro respiratorio, del cual ya no logró sobrevivir.

Madre afirma que 7 bebés murieron

La denunciante señala que por lo menos siete bebés habrían fallecido en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, incluido su hijo, aunque aseveró que hubo otro paciente que logró salir con vida.

Cabe destacar que, hasta este jueves 8 de octubre, no existe información oficial que permita atribuir a la bacteria la causa de los fallecimientos ocurridos en el hospital militar.