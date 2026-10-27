Desaparece doctor del penal de Mazatlán donde se registraron riñas que dejaron 12 muertos

José Luis Vega Parra, doctor del centro penitenciario de Mazatlán donde hace 19 días se registraron riñas que dejaron un saldo de 11 internos muertos y un niño que estaba de visita, se encuentra desaparecido desde el viernes 23 de octubre.

¿Qué se sabe de la desapición del doctor Vega Parra?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localización, en la cual se le describe como una persona del sexo masculino, de 48 años, con una estatura de un metro 70 centímetros, tez blanca, complexión robusta y cara redonda.

También se informó que al momento de su desaparición vestía una camisa de color azul cielo talla XXL, con el escudo oficial del reclusorio de Mazatlán, donde trabaja como médico .

La última vez que se tuvo contacto con él fue por teléfono el pasado viernes 23 de octubre, cuando se encontraba de visita en el municipio de El Rosario .

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¿Qué ocurrió en el penal de El Castillo, ubicado en Mazatlán?

A inicios del mes de octubre, específicamente entre los días 8 y 9, en el penal de El Castillo se registraron riñas entre internos, en las que hubo detonaciones de armas de fuego , que dejaron un saldo de 11 internos muertos y un niño que visitaba a su padre privado de la libertad.

También se reportaron 17 internos lesionados, de los cuales dos permanecen hospitalizados a causa de las lesiones por arma de fuego que presentaron.

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