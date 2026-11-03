Desaparece joven de 25 años en el fraccionamiento Valle Oriente, en Durango

Un joven de 25 años fue reportado como desaparecido en la ciudad de Durango; su familia ya presentó la denuncia ante la Fiscalía, ya que no saben nada de él desde el pasado 1 de noviembre.

Se trata de Carlos Daniel Martínez Flores, quien fue visto por última ocasión el domingo pasado en el fraccionamiento Valle Oriente, cerca de las 14:00 horas, y tras ello, se perdió su rastro.

¿Cómo es Carlos Daniel?

Carlos Daniel es de estatura aproximada de 1.84 metros, complexión delgada, tez morena, cabello corto de color negro ondulado, cara alargada y ojos achinados de color café.

Como señas particulares, sus familiares detallaron que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda "Tania Valentina".

Se cree que pudiera vestir una camisa de manga larga de cuadros color negro con rojo, un pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

¿Tienes información?

Su familia se encuentra preocupada y pide apoyo para dar con el paradero del joven.

Si usted tiene información que pudiera servir para localizarlo, favor de llamar al sistema de emergencias 911.