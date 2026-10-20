Desaparece jovencita tras salir de escuela en Rodeo; subió a un camión con rumbo a Durango capital

Una adolescente fue reportada como desaparecida durante la tarde del lunes 19 de octubre, luego de salir del telebachillerato de la localidad de San Antonio, en el municipio de Rodeo, y abordar un camión de color rojo que se dirigía hacia la ciudad de Durango.

La menor fue identificada con las iniciales A.A.C., de 16 años de edad, quien actualmente tiene su domicilio en la localidad de El Parián, perteneciente al mismo municipio, donde vive bajo el cuidado de una tía.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 13:30 horas, Rosa María, tía de la adolescente, comenzó a preocuparse debido a que su sobrina no había regresado de clases, por lo que se comunicó con uno de sus profesores para preguntar si todavía se encontraba en el plantel educativo.

El docente le informó que los estudiantes habían salido desde las 12:30 horas, por lo que decidió comunicarse con una compañera de estudios, quien manifestó que ambas habían salido juntas de la escuela y solicitado un aventón a una persona que conducía un camión de color rojo con dirección a Durango.

Según el testimonio de la estudiante, al llegar a la entrada de la localidad de Las Higueras, ella descendió de la unidad, mientras que Abigail le comentó que continuaría su recorrido hacia la capital del estado, por lo que permaneció a bordo del vehículo junto con el conductor, de quien no se tienen mayores características.

La familiar explicó a las autoridades que la adolescente tiene aproximadamente dos meses viviendo bajo su cuidado en la localidad de El Parián, luego de haber permanecido bajo resguardo del Sistema DIF en Ciudad Juárez, Chihuahua, situación por la cual manifestó su preocupación al desconocer su paradero.

Fue aproximadamente a las 21:00 horas cuando personal de Seguridad Pública de Rodeo notificó formalmente la desaparición, por lo que se dio aviso al Ministerio Público, instancia que tomó conocimiento de los hechos y orientó a la familia para presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de iniciar las investigaciones para localizar a la adolescente.