¡Descaro total! Detienen a carterista y se justifica diciendo ‘soy ratera de años’ | VIDEO

En redes sociales comenzó a viralizarse un video de la detención de una persona del sexo femenino por presunto robo; su reacción causó diversos comentarios al respecto.

La mujer identificada como Paula "N", de aproximadamente 50 años, fue detenida por las autoridades capitalinas al negarse a dar una cuota que le pedían.

Al cabo de algunos minutos, la mujer se encontraba bastante alterada y comenzó a insultar a los presentes, gritando que ella era conocida por ser ratera y que la habían detenido por no dar una supuesta cuota.

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Según Paula "N", la cuota que le solicitaban equivalía a los 10 mil pesos; entre los gritos de la mujer se escucha decir:

"Quieren 10 mil, estos pu#$%", si les pagan 3 mil a la semana, pin%&/# estafadores de mie#$%".

"Soy ratera de años… y me conocen". "Así, sin pena y con varias groserías, fue grabada una mujer identificada como Paula N., quien fue detenida junto con otras cinco personas señaladas de operar como carteristas en el trolebús de la Ciudad de México".

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¿Cómo ocurrió la detención?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló que una pasajera de unos 30 años viajaba por la zona de Eje Central al cruce con República de Cuba. En ese instante, varias personas la rodearon dentro de la unidad y comenzaron a empujarla, clásico amontonamiento; su objetivo, la cartera; terminaron quitándosela.

La víctima logró percatarse de lo sucedido y solicitó ayuda. Desde el C2 Centro, envían alerta a las autoridades, quienes arribaron al lugar donde había ocurrido el robo. La mujer señaló directamente al grupo que supuestamente la había robado.

Los policías capitalinos revisaron a los sospechosos y encontraron las pertenencias de la víctima; por tal motivo, Paula, Roberto, Martha, Eduardo, Jocelyn y Laura, un total de cuatro mujeres y dos hombres, de entre 20 y 45 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación legal.