Desde hoy, fuera celulares de las aulas en Durango; arranca prohibición oficial 

A partir de este 3 de noviembre entró en vigor en todo el país la prohibición y regulación del uso de aparatos digitales y teléfonos celulares en las escuelas públicas y privadas de educación básica, confirmó Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED).

El funcionario explicó que este acuerdo administrativo, promovido a nivel federal por la Presidencia de la República, busca en primera instancia proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, segura y eficiente, así como garantizar el desarrollo integral de los estudiantes retirando los dispositivos móviles del entorno escolar.

Adame Calderón enfatizó que la restricción responde a evidencia científica sobre los daños que causa el uso temprano de tecnología, entre los que destacan las afectaciones en la corteza cerebral.

También las alteraciones en la conducta social, problemas por exceso de luminosidad y la exposición a contenidos no aptos para menores, tales como imágenes con violencia o de carácter sexual.

¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

La normativa establece la prohibición estricta del uso de celulares durante toda la jornada escolar en preescolar, primaria y secundaria, incluyendo los períodos de receso.

Solo queda como única excepción aquellas actividades con fines pedagógicos que hayan sido previamente programadas dentro del plan docente.

​Respecto a la logística en los planteles, el secretario indicó que las escuelas deberán prever espacios seguros dentro de los salones para el resguardo de los teléfonos en caso de que los alumnos los lleven, aunque la recomendación directa a los padres de familia es evitar que los estudiantes acudan con los dispositivos a las aulas.

En lo relativo a los niveles de educación media superior y superior, el titular de la SEED aclaró que el esquema varía, ya que se faculta a las instituciones para realizar asambleas internas donde la comunidad estudiantil y académica defina sus propios mecanismos de autorregulación.

Sobre los beneficios académicos esperados, Adame Calderón destacó que en los últimos tres años Durango registró un incremento de más de ocho puntos en matemáticas y casi siete puntos en lectoescritura gracias a diversas estrategias pedagógicas y al esfuerzo docente, por lo que se prevé que la eliminación de distracciones en el aula impulse aún más el logro académico.

En cuanto a los posibles casos de adicción digital entre el alumnado, el funcionario advirtió que habrá una etapa de transición compleja, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a colaborar desde los hogares.

Pidió que la medida escolar será ineficaz si en las casas se permite el uso indiscriminado y sin supervisión de los dispositivos.

Finalmente, el secretario precisó que los docentes deberán dar el ejemplo mediante la autorregulación en el uso del teléfono y confirmó que las comisiones de derechos humanos supervisarán el cumplimiento del acuerdo asegurando que no se vulneren las garantías de la comunidad escolar.