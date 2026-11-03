Conoce las nuevas reglas para el uso de celulares en escuelas de Durango a partir del 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre comenzó la restricción en el uso de celulares en las escuelas de educación básica, públicas y privadas, de todo el país.

La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por las autoridades educativas de los 32 estados de México , con el propósito de proteger la salud mental y mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes.

Con esto se busca reducir las distracciones, favorecer la concentración de los estudiantes, así como fortalecer la convivencia escolar y promover un uso responsable de la tecnología.

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¿Cuáles son las nuevas reglas para el uso de celulares en Durango y en el resto del país?

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, señaló el 27 de octubre que los lineamientos entrarían en vigor el 3 de noviembre de 2026 y precisó que las reglas serán distintas según el nivel educativo .

Educación Básica:

Todos los dispositivos móviles personales estarán restringidos durante la jornada escolar, tanto en las aulas como en los periodos de receso.

Es decir, los estudiantes no podrán utilizar celulares, tabletas o relojes inteligentes durante las clases ni en los descansos dentro de las escuelas, con las excepciones contempladas en los lineamientos.

También se sabe que habrá excepciones para casos de emergencia o cuando los dispositivos sean utilizados con fines pedagógicos autorizados por la escuela.

Educación Media Superior:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló también que la regulación tendrá características diferentes en el caso de la Media Superior.

Los planteles podrán establecer sus propios acuerdos y permitir la utilización de celulares cuando exista una finalidad pedagógica y el dispositivo forme parte de alguna actividad supervisada.

Educación Superior:

La Educación Superior también tendrá características diferentes, pues la SEP contempla fomentar una ciudadanía digital con pensamiento crítico , lo que significa que la restricción de dispositivos móviles no aplicará para los estudiantes de este nivel educativo.

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¿Los estudiantes de Educación Básica de Durango podrán llevar el celular a las escuelas?

La medida, que entra en vigor a nivel nacional este 3 de noviembre, no impide necesariamente que los estudiantes lleven el teléfono celular a la escuela.

Los dispositivos móviles personales podrán permanecer guardados en las las mochilas , pero no deberán ser utilizados durante las clases ni en los recreos.

El uso de celulares, tabletas o relojes inteligentes quedará reservado para emergencias, situaciones relacionadas con la salud o alguna necesidad específica previamente justificada.