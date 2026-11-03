Conoce las nuevas reglas para el uso de celulares en escuelas de Durango a partir del 3 de noviembre
Este martes 3 de noviembre comenzó la restricción en el uso de celulares en las escuelas de educación básica, públicas y privadas, de todo el país.
La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por las autoridades educativas de los 32 estados de México, con el propósito de proteger la salud mental y mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes.
Con esto se busca reducir las distracciones, favorecer la concentración de los estudiantes, así como fortalecer la convivencia escolar y promover un uso responsable de la tecnología.
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¿Cuáles son las nuevas reglas para el uso de celulares en Durango y en el resto del país?
Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, señaló el 27 de octubre que los lineamientos entrarían en vigor el 3 de noviembre de 2026 y precisó que las reglas serán distintas según el nivel educativo.
- Educación Básica:
Todos los dispositivos móviles personales estarán restringidos durante la jornada escolar, tanto en las aulas como en los periodos de receso.
Es decir, los estudiantes no podrán utilizar celulares, tabletas o relojes inteligentes durante las clases ni en los descansos dentro de las escuelas, con las excepciones contempladas en los lineamientos.
También se sabe que habrá excepciones para casos de emergencia o cuando los dispositivos sean utilizados con fines pedagógicos autorizados por la escuela.
- Educación Media Superior:
La Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló también que la regulación tendrá características diferentes en el caso de la Media Superior.
Los planteles podrán establecer sus propios acuerdos y permitir la utilización de celulares cuando exista una finalidad pedagógica y el dispositivo forme parte de alguna actividad supervisada.
- Educación Superior:
La Educación Superior también tendrá características diferentes, pues la SEP contempla fomentar una ciudadanía digital con pensamiento crítico, lo que significa que la restricción de dispositivos móviles no aplicará para los estudiantes de este nivel educativo.
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¿Los estudiantes de Educación Básica de Durango podrán llevar el celular a las escuelas?
La medida, que entra en vigor a nivel nacional este 3 de noviembre, no impide necesariamente que los estudiantes lleven el teléfono celular a la escuela.
Los dispositivos móviles personales podrán permanecer guardados en las las mochilas, pero no deberán ser utilizados durante las clases ni en los recreos.
El uso de celulares, tabletas o relojes inteligentes quedará reservado para emergencias, situaciones relacionadas con la salud o alguna necesidad específica previamente justificada.
Por lo que los alumnos podrán portar sus equipos, aunque deberán estar guardados durante toda la jornada escolar.