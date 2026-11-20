Un congestionamiento vehicular se registró el viernes en la Zona Centro de la ciudad de Durango por los cortes a la circulación implementados con motivo del tradicional desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Desde las 07:00 horas elementos de vialidad y tránsito desplegaron un operativo de cierre en el primer cuadro de la ciudad, restringiendo el paso vehicular a lo largo de la avenida 20 de Noviembre y tramos de otras calles. El recorrido de los contingentes inició en la Plaza de Armas y calle Constitución hasta la calle Cuauhtémoc, lo que obligó a desviar el flujo vehicular hacia diversas calles, provocando largas filas y circulación a vuelta de rueda.

En zonas cercanas al perímetro restringido, como los accesos al bulevar Dolores del Río, automóviles particulares y vehículos de carga quedaron varados en el tráfico. A esta situación se sumó la presencia de unidades de emergencia, incluyendo ambulancias de la Cruz Roja y camiones de bomberos, que participaron en el operativo preventivo y de resguardo propio de la jornada conmemorativa.

A pesar de que las autoridades estatales y municipales exhortaron con anticipación a la ciudadanía a programar sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas para evitar contratiempos, la carga vehicular se intensificó hasta el mediodía.