Desfile del 20 de noviembre generó congestionamiento vehicular en Centro de Durango
Un congestionamiento vehicular se registró el viernes en la Zona Centro de la ciudad de Durango por los cortes a la circulación implementados con motivo del tradicional desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.
Desde las 07:00 horas elementos de vialidad y tránsito desplegaron un operativo de cierre en el primer cuadro de la ciudad, restringiendo el paso vehicular a lo largo de la avenida 20 de Noviembre y tramos de otras calles. El recorrido de los contingentes inició en la Plaza de Armas y calle Constitución hasta la calle Cuauhtémoc, lo que obligó a desviar el flujo vehicular hacia diversas calles, provocando largas filas y circulación a vuelta de rueda.
En zonas cercanas al perímetro restringido, como los accesos al bulevar Dolores del Río, automóviles particulares y vehículos de carga quedaron varados en el tráfico. A esta situación se sumó la presencia de unidades de emergencia, incluyendo ambulancias de la Cruz Roja y camiones de bomberos, que participaron en el operativo preventivo y de resguardo propio de la jornada conmemorativa.
A pesar de que las autoridades estatales y municipales exhortaron con anticipación a la ciudadanía a programar sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas para evitar contratiempos, la carga vehicular se intensificó hasta el mediodía.