Despliegan operativo en Terraza Valentino, donde desapareció el duranguense Carlos Emilio

Un operativo de fuerzas federales se registró este sábado 24 de octubre en el complejo Valentinos, en Mazatlán, Sinaloa, donde se encuentra el bar Terraza Valentino, establecimiento en el que fue visto por última vez el duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela.

La movilización ocurre a más de un año de la desaparición del joven, mientras su familia mantiene la exigencia de conocer su paradero y esclarecer lo ocurrido la madrugada del 5 de octubre de 2025.

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¿Qué se sabe del operativo?

De acuerdo con los reportes periodísticos, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina.

La presencia de las corporaciones federales se concentró en el complejo ubicado en la zona turística del puerto. De manera preliminar, las diligencias fueron relacionadas con las investigaciones por la desaparición de Carlos Emilio.

Noroeste reportó el aseguramiento de Terraza Valentino por parte de la Fiscalía General de la República; sin embargo, al cierre de esta información no se había localizado un comunicado oficial que precisara el alcance de la intervención, los posibles indicios recabados o sus resultados.

Tampoco se contaba con información oficial sobre personas detenidas como resultado de estas acciones.

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Más de un año de búsqueda

Carlos Emilio desapareció durante un viaje familiar a Mazatlán. La madrugada del 5 de octubre de 2025 acudió con dos de sus primas a Terraza Valentino y, de acuerdo con el relato de sus familiares, se levantó de la mesa para ir al baño, pero ya no regresó con ellas.

Desde entonces, su madre, Brenda Valenzuela Gil, ha encabezado la búsqueda y denunciado retrasos y omisiones en las investigaciones, que actualmente se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República.

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Como parte de las actuaciones previas, las autoridades de Sinaloa habían informado sobre cateos en distintos inmuebles y el aseguramiento de equipos que almacenaban grabaciones de videovigilancia, cuyo contenido sería analizado en coordinación con la FGR.

La nueva movilización vuelve a colocar la atención en el establecimiento donde comenzó la búsqueda del joven duranguense. Hasta el cierre de esta información, no se había anunciado su localización ni se conocía si las diligencias de este sábado habían aportado nuevos elementos para encontrarlo.