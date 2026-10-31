Día de Muertos 2026: por qué se recuerda a niños y adultos en fechas distintas

En muchas casas, los preparativos para Día de Muertos comienzan antes de noviembre. Las familias acomodan fotografías, compran flores y preparan los alimentos que compartirán simbólicamente con quienes ya no están. Sin embargo, la celebración tiene momentos distintos que se han transmitido de generación en generación.

Aunque el 1 y el 2 de noviembre suelen mencionarse juntos, cada fecha tiene un significado particular. La explicación reúne las conmemoraciones del calendario católico y las costumbres que las comunidades mexicanas han construido alrededor de sus difuntos.

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El 1 de noviembre, dedicado a los “muertos chiquitos”

En buena parte de México, la tradición popular dedica el 1 de noviembre a las niñas y los niños fallecidos, también llamados “angelitos” o “muertos chiquitos”.

Para recibirlos, algunas familias incorporan a sus ofrendas juguetes, dulces y alimentos que disfrutaban en vida. Los objetos elegidos permiten recordar su personalidad y conservar momentos de su paso por la familia.

La fecha coincide con la celebración católica de Todos los Santos, aunque conviene distinguir ambas cosas: esta conmemoración religiosa no está dedicada exclusivamente a los niños. Su asociación con los pequeños difuntos forma parte de la tradición popular mexicana.

El 2 de noviembre se recuerda a los adultos

El 2 de noviembre corresponde a la conmemoración católica de los Fieles Difuntos. En la costumbre de numerosas familias mexicanas, es el momento dedicado especialmente a las personas adultas fallecidas.

En los altares pueden colocarse sus platillos favoritos, café, pan y objetos personales. También es una fecha en la que muchas personas acuden a los cementerios para llevar flores, acompañar las sepulturas y compartir recuerdos.

Sin embargo, la celebración religiosa de los Fieles Difuntos comprende a los fallecidos en general; la separación entre niños y adultos pertenece a las formas populares de vivir estas fechas.

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La tradición cambia según la región

No existe un calendario idéntico para todas las comunidades. Las fechas, los alimentos y las ceremonias pueden variar de acuerdo con las costumbres locales y familiares.

Un ejemplo es el Hanal Pixán, tradición del pueblo maya cuyo nombre se traduce como “comida de las ánimas”. En Yucatán, el 31 de octubre se dedica a los niños fallecidos; el 1 de noviembre, a los adultos, y el 2 se recuerda a los fieles difuntos en conjunto.

Estas diferencias muestran que Día de Muertos reúne diversas maneras de recordar. Por ello, las listas que asignan una fecha específica a cada grupo de difuntos deben entenderse dentro de su contexto y no como una regla obligatoria para todo el país.

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Una celebración que también guarda historias familiares

Más allá del día elegido, las ofrendas permiten contar quiénes fueron las personas recordadas: qué les gustaba comer, cuáles eran sus aficiones y qué momentos compartieron con sus seres queridos.

Para muchas familias, colocar una fotografía o preparar una receta se convierte en una forma de transmitir esas historias a las nuevas generaciones. Entre flores, alimentos y conversaciones, el recuerdo encuentra un lugar en la vida cotidiana.