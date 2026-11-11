Difunden FOTO de presunto feminicida de Liliana Pulido tras ser detenido en Durango 

El pasado domingo 8 de noviembre, un llamado al número de emergencias 911 alertó que en una calle del fraccionamiento Huizache II había una mujer inconsciente en la calle.

Unidades de emergencia y seguridad se movilizaron hasta la zona, donde localizaron a la víctima y tras realizar una evaluación inicial se encontró que ya no tenía signos vitales, pero si una herida de arma blanca.

Luego de que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomara conocimiento del hecho, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense y fue identificada como Liliana Angélica Pulido Mancas, de 37 años de edad.

Su caso es investigado bajo feminicidio y tres días después de su deceso se informó que el presunto responsable de su muerte ya fue detenido en una zona de la capital duranguense.

¿Quién es el presunto feminicida de Liliana?

La información señala a Francisco Javier "N", un hombre de 64 años de edad , que se desempeña en labores de mantenimiento y tiene su domicilio en la avenida Cuitláhuac, del mismo fraccionamiento donde fue localizada sin vida Liliana.

Su captura ocurrió durante las 20:30 horas del martes 10 de noviembre y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Aunque el caso sigue bajo investigación, la carpeta integra que ambos se encontraban ese domingo 8 de noviembre en un domicilio ubicado frente a ese fraccionamiento.

Francisco Javier ingería bebidas embriagantes en compañía de Liliana y tras una discusión, debido al estado de ebriedad, el ahora detenido sacó de entre su ropa un arma blanca y lesionó a la mujer.

Ella habría salido corriendo tras sentir la herida, pero en el trayecto perdió la vida , desplomándose en el andador Chalcas y avenida Tres Culturas de dicha zona.

Tras la audiencia de formulación de imputación, a Francisco se le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada y quedó internado en el Centro de Reinserción Social No. 1, donde continuará su proceso.

Acompañado de esta información, se difundió la fotografía del presunto feminicida, un hombre de estatura media, bigote cano, cabello oscuro, quien portaba una camisa color azul al momento de su detención.