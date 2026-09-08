Diputados proponen hasta 140 años de cárcel a funcionarios vinculados al narcotráfico

Penas de hasta 140 años de prisión para servidores públicos vinculados con actividades del narcotráfico, forman parte de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.

La diputada federal por Durango, Patricia Jiménez, detalló que la propuesta contempla sanciones de 80 a 140 años de prisión, además de multas de entre 12 mil y 24 mil días , para funcionarios relacionados con actividades del narcotráfico. También plantea que estos delitos sean considerados imprescriptibles.

De acuerdo con la legisladora, el objetivo es que quienes utilicen un cargo público para ayudar, proteger o colaborar con organizaciones dedicadas al narcotráfico enfrenten sanciones severas y que el paso del tiempo no impida su investigación y persecución.

Jiménez Delgado sostuvo que la medida debe aplicarse independientemente de la filiación partidista del funcionario involucrado y señaló que el planteamiento no pretende convertirse en un mecanismo de persecución política.

La iniciativa también busca ampliar el enfoque del combate al crimen organizado hacia las posibles redes de protección y complicidad dentro de las instituciones, además de quienes participan directamente en las organizaciones criminales.

La diputada federal reconoció que la duración de las penas propuestas deberá ser analizada desde el punto de vista jurídico, pero consideró necesario establecer sanciones que correspondan a la gravedad de utilizar una posición de autoridad para favorecer actividades delictivas.

La iniciativa plantea además fortalecer la investigación y coordinación entre las autoridades de seguridad, procuración de justicia y las instituciones encargadas del seguimiento de recursos financieros relacionados con organizaciones criminales.