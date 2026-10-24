DJ extranjero deshabilita sus redes sociales tras polémica en cafetería

Un nuevo altercado entre un ciudadano extranjero y dos mujeres mexicanas ha generado controversia en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que el hombre les exige guardar silencio mientras conversaban en una cafetería ubicada en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.

El incidente, ocurrido en una cafetería sobre la calle Acapulco, provocó distintas reacciones entre internautas, quienes cuestionaron la actitud del sujeto y relacionaron lo sucedido con el debate sobre la gentrificación en la capital del país.

¿Qué ocurrió en la cafetería?

En las imágenes difundidas se observa a un hombre extranjero discutiendo con dos mujeres que se encontraban consumiendo bebidas en las mesas exteriores del establecimiento, aparentemente molestó por el volumen de sus conversaciones y risas.

Durante el enfrentamiento, el sujeto les reclamó por su comportamiento e incluso comparó su conducta con la de niños de ocho años , argumentando que debían respetar a las demás personas.

Sin embargo, las mexicanas rechazaron sus exigencias y defendieron su derecho a conversar, señalando que las mesas estaban ubicadas sobre una banqueta.

Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando el extranjero aseguró que el sitio no era un espacio público, pese a que la discusión se desarrollaba en el exterior de la cafetería.

¿Quién es el extranjero involucrado?

Tras viralizarse el video, diversos medios identificaron al hombre como Jeremiah Da Silva, un DJ conocido artísticamente como Djezmo.

La controversia también habría tenido consecuencias profesionales, pues un establecimiento denominado "Faba" anunció la cancelación de una presentación musical en la que estaba contemplada su participación.

Reaviva discusión sobre la gentrificación

El incidente generó numerosas críticas en redes sociales y reavivó el debate sobre la convivencia entre extranjeros y habitantes locales en colonias como Roma y Condesa, donde constantemente son objetos de críticas por la gentrificación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna denuncia formal relacionada con el altercado o algún tipo de señalamiento por parte de las autoridades, por lo que todo pinta a que este acontecimiento quedará como una queja ciudadana.