Cynthia Núñez Núñez, profesora de tiempo completo de la Universidad Politécnica de Durango (Unipoli), representó a México en un seminario internacional sobre tecnologías aplicadas a la gestión de presas y recursos hídricos que se desarrolla en Shanghái, China, destacó por ser la única mujer de la delegación mexicana.

La docente, quien imparte clases en las ingenierías Ambiental y Sustentabilidad, así como en Biotecnología, formó parte de un grupo de seis profesionales mexicanos que participan en el encuentro denominado Data-Driven Technologies for Reservoir and Dam Countries.

Este evento estuvo enfocado en el uso de tecnologías basadas en datos para mejorar la administración y operación de embalses y presas.

La capacitación fue impartida por el National Research Institute for Rural Electrification, MWR / Hangzhou Regional Center (Asia-Pacific) for Small Hydro Power, institución que reúne a especialistas para compartir conocimientos y fortalecer las capacidades técnicas en materia de infraestructura hidráulica y aprovechamiento de los recursos hídricos.

De acuerdo con la Unipoli, la participación de Núñez Núñez también representó un reconocimiento a la presencia de las mujeres en los espacios científicos y tecnológicos internacionales, al ser la única integrante femenina entre los seis representantes mexicanos.

Con esta experiencia internacional, la académica podrá incorporar nuevos conocimientos y herramientas especializadas a su labor docente, lo que permitirá fortalecer la formación de estudiantes y abrir oportunidades de desarrollo académico y tecnológico para la comunidad universitaria de Durango.