Fragmentos de Marte y material lunar son exhibidos en la Unipoli Durango

Meteoritos, muestras de material lunar y fragmentos provenientes de Marte fueron exhibidos en la Universidad Politécnica de Durango (Unipoli), como parte de las actividades del Tercer Seminario Internacional Aeroespacial, que reúne a investigadores, especialistas, docentes y estudiantes para analizar los avances y retos de la industria espacial.

La institución fue sede de la primera jornada de conferencias de este encuentro académico, organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (COCYTED), con la participación de investigadores y catedráticos de la Universidad Central de Florida, Estados Unidos.

La exposición de materiales relacionados con la exploración espacial fue uno de los principales atractivos de la jornada, al permitir que estudiantes y académicos conocieran de cerca fragmentos y muestras procedentes de cuerpos celestes, entre ellos la Luna y Marte.

Durante la jornada, los especialistas de la Universidad Central de Florida compartieron conocimientos y experiencias mediante conferencias enfocadas en el ámbito aeroespacial, con el propósito de acercar a la comunidad universitaria a los desarrollos científicos y tecnológicos de este sector.

La tercera edición del seminario contempla actividades en distintas instituciones de educación superior del estado y la región, con la intención de fortalecer el intercambio académico y la colaboración entre investigadores y universidades.

Con su participación como sede, la Unipoli busca acercar a sus estudiantes a las oportunidades de formación y desarrollo profesional que ofrece la industria aeroespacial, así como impulsar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación.