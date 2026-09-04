¿Dónde habrá lluvias fuertes HOY viernes 4 de septiembre? Este es el pronóstico del SMN

El clima en la República Mexicana tendrá diferentes condiciones, con temperaturas que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanzarán los 45 grados en algunos estados y estarán acompañadas de fuertes rachas de viento. Además, se mantiene bajo vigilancia al huracán Marie, que se desplaza cerca de Baja California Sur.

El pronóstico también advierte que las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incrementar niveles en ríos, presas y arroyos, principalmente en zonas bajas de los estados en los que las lluvias serán intensas durante este fin de semana.

¿En qué estados se esperan lluvias según el SMN?

Como mencionamos al principio, el huracán Marie tendrá gran influencia en el clima en México, pues se despalzará por el Oceano Pacífico.

Los estados en los que se esperan lluvias muy fuertes durante el fin de semana, de 50 a 75 milímetros, son los siguientes:

Baja California Sur

Chihuahua.

Durango.

Sinaloa.

Nayarit.

Además habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en estas regiones:

Sonora.

Cohauila.

Nuevo León.

Jalisco.

Michoacán.

Guerrero.

Guanajuato.

Querétaro.

Estado de México.

Puebla.

Campeche.

Yucatán.

Las lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, se presentarán en:

Sur de Veracruz

Oeste y sur de Tabasco

Norte, centro y oeste de Chiapas

Este de Oaxaca

Además se esperar intervalos de chibascos de 5 a 25 milímetros en

Baja California.

Zacatecas.

Aguascalientes.

San Luis Potosí.

Tamaulipas.

Hidalgo.

Ciudad de México.

Morelos.

Tlaxcala.

Quintana Roo.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 45 grados?

El norte del país tendrán temperaturas de 40 a 45 en el oeste de Sonora, noreste de Baja California, Chihuahua y Coahuila, así como en el norte y este de Nuevo León y el oeste y centro de Tamaulipas.

En estos estados se preveén temperaturas de 35 a 40 grados:

Baja California Sur.

Durango.

San Luis Potosí.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Morelos.

Puebla.

Veracruz.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Se pronóstican fuertes rachas de viento en estos estados

En Baja California Sur se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

Golfo de California

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

También habrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en entidades como: