¿Dónde se escondía? Revelan cinco casas en Sinaloa donde presuntamente vivía “El Mayo' Zambada

Durante décadas, Ismael “El Mayo” Zambada logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades mientras permanecía principalmente en territorio sinaloense.

Una investigación periodística sostiene que el cofundador del Cártel de Sinaloa no utilizaba un solo escondite, sino que se desplazaba constantemente entre al menos cinco propiedades ubicadas en diferentes comunidades del estado.

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¿De dónde surge la información?

Los datos fueron difundidos por el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro, quien presentó parte de sus hallazgos en el podcast Narcomundo.

De acuerdo con su investigación, elaborada durante varios años a partir de testimonios y recorridos, el cambio frecuente de domicilio habría sido una de las principales estrategias de Zambada para evitar ser localizado.

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha confirmado públicamente que las propiedades señaladas pertenecieran al narcotraficante o fueran utilizadas directamente por él.

Por ello, las ubicaciones deben manejarse como parte de una investigación periodística y no como información oficial comprobada.

¿Dónde estaban las presuntas propiedades?

La investigación ubica inmuebles o refugios relacionados con “El Mayo” en las siguientes zonas de Sinaloa:

El Salado

Monteverde

Quilá

El Oso

Cosalá

Según el reporte, Zambada habría utilizado estos puntos para trasladarse por diferentes regiones sin permanecer demasiado tiempo en una sola residencia.

Uno de sus principales corredores de movilidad habría sido la carretera libre México 15, que conecta distintas comunidades del centro y sur de Sinaloa.

Presuntamente tenía un hospital móvil

Otro de los datos difundidos por Montenegro señala que Zambada habría contado con la caja de un tráiler acondicionada como unidad médica.

El vehículo se trasladaría entre diferentes localidades para que pudiera recibir atención sin ingresar a hospitales o clínicas, donde existía mayor riesgo de ser detectado.

La unidad presuntamente incluía equipo para atender padecimientos crónicos y realizar procedimientos como diálisis. Sin embargo, este señalamiento tampoco ha sido confirmado oficialmente.

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Sentenciado a cadena perpetua

Ismael Zambada fue detenido en julio de 2024 y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

El 20 de julio de 2026, un juez federal lo sentenció a cadena perpetua por encabezar una empresa criminal continua y participar en actividades de crimen organizado.

También se le ordenó entregar 15 mil millones de dólares procedentes de las operaciones ilícitas del Cártel de Sinaloa.

Durante el proceso, Zambada se declaró culpable, reconoció su participación en la organización criminal y ofreció disculpas a las víctimas afectadas por sus acciones.

Las revelaciones sobre sus presuntos refugios ofrecen una posible explicación de cómo logró mantenerse oculto durante tantos años, aunque las ubicaciones todavía no han sido validadas por las autoridades.