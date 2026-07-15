Dr. Simi estrena tarjeta de crédito: ¿Quién puede solicitarla y cómo funciona?

La compañía de tecnologías financieras, Stori, se ha aliado con Farmacias Similares para traer al público una nueva opción para que las personas puedan acceder al sistema financiero nacional, con soporte en más de 11 mil sucursales alrededor de toda la República Mexicana. ¿Quieres saber cómo acceder a la tarjeta y qué beneficios ofrece? ¡Vamos a descubrirlos!

¿Cómo se puede obtener?

Solicitar esta tarjeta de crédito es muy sencillo; solo hay que acceder a los canales oficiales de Stori o de Farmacias Similares para llenar una solicitud de aprobación crediticia, además de cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con la mayoría de edad .

. Presentar una identificación oficial vigente , de preferencia, INE.

, de preferencia, INE. Contar con un comprobante de domicilio que no exceda los 3 meses de antigüedad.

Tener un número de teléfono y correo electrónico a los que se puedan acceder.

Tomar una fotografía tipo selfie, con luz natural y sin flash, para comprobar la identidad del solicitante.

Cabe destacar que esta tarjeta solo podrá ser obtenida por clientes nuevos de Stori , por lo que, si ya se cuenta con sus servicios, no será posible reclamar esta tarjeta de crédito.

Además, existe la posibilidad de que la solicitud sea rechazada si Stori detecta que no se cumple con el historial crediticio deseado.

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Beneficios de la tarjeta

Esa nueva tarjeta de crédito funciona como cualquier tarjeta Stori Green, dando a entender que estará ligada a un programa de lealtad con distintos beneficios en cuanto a su uso en comercios o farmacias.

De acuerdo a la página oficial de Stori, uno de sus beneficios más grandes se trata de una línea de crédito de un máximo de 20 mil pesos sin cobro de anualidades .

Otras ventajas importantes son un 25 % de cashback en la primera compra en una sucursal de Farmacias Similares con un tope de acumulación de mil pesos y compras a meses sin intereses con un periodo máximo de pago de hasta 50 días.

Aunado a esto, se tendrá acceso a cashback del 10 % en cualquier farmacia de la franquicia, siempre y cuando se hayan realizado un mínimo de 3 compras en otros establecimientos en el mismo mes, junto a otro 2 % de cashback en comercios que se encuentren dentro del ecosistema Stori, ambos con un límite de 500 pesos de reingreso monetario mensual.