Durango cierra su actuación en atletismo de Olimpiada Nacional con bronce de Gerardo Serrano

Durango cerró su participación en el atletismo de la Olimpiada Nacional 2026 con una medalla de bronce obtenida por Gerardo Jared Serrano Rivera en los 5,000 metros Sub‑23, resultado que marcó la última jornada para la delegación en Guadalajara. El fondista gomezpalatino sostuvo un ritmo competitivo desde los primeros kilómetros y terminó en 14:57.74 minutos, suficiente para asegurar un lugar en el podio tras una carrera que se definió por diferencias mínimas entre los tres primeros.

El triunfo correspondió a Aldair Rosales (Estado de México) con 14:48.14, mientras que la plata quedó en manos de Roberto Castro (Zacatecas) con 14:49.11. Serrano Rivera se mantuvo en el grupo perseguidor durante buena parte del recorrido y cerró con un cambio de ritmo que le permitió sostener la tercera posición en los metros finales, consolidando la única presea duranguense en esta disciplina.

Actuaciones a destacar

En el heptatlón, Joseth Diyei Villa completó sus siete pruebas con un acumulado de 4,129 puntos, registro que lo ubicó en el quinto lugar general. Su cierre incluyó salto de longitud, lanzamiento de jabalina y los 800 metros, donde mantuvo estabilidad pese al desgaste acumulado de las jornadas previas.

También te puede interesar: Duranguense Anahí Carolina Mier logra plata en salto triple durante la Olimpiada Nacional 2026

La prueba de fondo Sub‑20 también tuvo presencia duranguense con Roberto Vladimir Lozano Sánchez, quien concluyó los 10,000 metros en 35:41.89 minutos. El tiempo lo colocó en la undécima posición, en una carrera marcada por el ritmo sostenido del grupo puntero y por las condiciones de humedad que complicaron los cierres.

Durango, con la frente en alto

Para la delegación, la última jornada representó la oportunidad de cerrar un ciclo competitivo que incluyó participación en pista y campo a lo largo de cuatro días. Aunque no se sumaron más medallas, los atletas mantuvieron presencia en finales y pruebas combinadas, con desempeños que reflejaron preparación y consistencia.

Con el bronce de Serrano Rivera como punto más alto, el atletismo duranguense concluyó su paso por la edición 2026 del evento nacional, dejando como balance una actuación centrada en el rendimiento individual y en la capacidad de sostener competitividad en pruebas de fondo y combinadas.

También te puede interesar: Duranguense Anahí Flores logra plata en lanzamiento de martillo de la Olimpiada Nacional