Durango de Rol en Las Alamedas ya se había propuesto antes: regidor

Sobre el regreso del programa Durango de Rol este 25 de octubre, con el cierre de calles para la convivencia familiar, el regidor Francisco Franco Soler señaló que la nueva ruta contempla prácticamente el mismo recorrido que se propuso desde septiembre de 2025, mediante la iniciativa “Durangueando” por Las Alamedas.

La propuesta en aquel momento fue impulsada por los regidores de Movimiento Ciudadano, para habilitar el corredor de Las Alamedas como un espacio recreativo dominical para caminar, correr, andar en bicicleta y disfrutar de la ciudad.

El regidor Francisco Franco Soler recordó que esta iniciativa se presentó al inicio de la administración, pero celebró el regreso del programa, al considerar que representa una oportunidad para recuperar los espacios públicos y promover la convivencia familiar.

“Nos da mucho gusto que se haya tomado en cuenta una propuesta que hicimos, aunque en su momento no fue aprobada. Hoy vemos que esa idea se está llevando a cabo y lo importante es que será para beneficio de los duranguenses”, expresó.

Explicó que la propuesta de realizar el programa en esa zona buscaba evitar afectaciones a los comercios y a las vialidades. Ahora, reconoció la disposición de las autoridades municipales para replantear la estrategia.

Apuntó que, con la participación de deportistas, ciclistas, ambientalistas, activistas y colectivos ciudadanos, se logró construir la nueva propuesta en coordinación con las dependencias municipales involucradas.

Franco Soler reconoció que el trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad civil permite construir proyectos que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Por ello, manifestó su voto de confianza a esta nueva etapa de Durango de Rol, además de que se puedan ir implementando mejoras.

¿Cuándo y en dónde será Durango de Rol?

La ciudadanía podrá participar este domingo 25 de octubre en el regreso de Durango de Rol, que se desarrollará de las 8:00 a las 14:00 horas en la zona de Las Alamedas y hasta el Parque Guadiana.