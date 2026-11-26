Después de una trayectoria construida entre gimnasios, canchas y aulas, el profesor Iván Leonel López Salas recibió un reconocimiento por parte del Departamento de Educación Física 'B' de la Secretaría de Educación del Estado de Durango con motivo de su jubilación, poniendo fin a una etapa marcada por la formación de generaciones de estudiantes y deportistas.

La despedida institucional representa el cierre de décadas de trabajo dentro del sistema educativo, aunque su influencia se extiende mucho más allá de las escuelas. López Salas también ha desarrollado una carrera ligada a la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), donde ha compartido conocimientos y experiencia con futuros profesionales del ámbito deportivo.

Huella en las canchas

Paralelamente a su labor académica, el duranguense se consolidó como una de las figuras más identificadas con el crecimiento del voleibol estatal. A lo largo de los años participó como entrenador y auxiliar técnico de distintos representativos duranguenses en certámenes nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo competitivo de numerosas atletas.

Uno de los episodios más recientes de esa trayectoria se registró en la Copa Colombia 2024, donde fungió como auxiliar de la entrenadora Angélica Dolores Flores Sánchez en la Escuela de Voleibol de Educación Física B. El conjunto duranguense logró un destacado tercer lugar en la categoría juvenil menor tras enfrentar a equipos de distintos países del continente, resultado que confirmó la vigencia del trabajo formativo realizado desde Durango.

Una herencia que continúa

Su liderazgo también se reflejó al frente de la Asociación Estatal de Voleibol, desde donde impulsó competencias de alcance nacional y fortaleció la presencia de Durango en el calendario federado. Su trabajo fue reconocido en distintas ocasiones dentro de las postulaciones al Premio Estatal del Deporte, respaldado por los resultados obtenidos por atletas surgidos de sus proyectos.

El legado de López Salas también tiene continuidad en su propia familia. Junto con Angélica Dolores Flores Sánchez formó a las voleibolistas Vanessa y Leslie López Flores, esta última ex seleccionada nacional y actual integrante de Gigantes de Aguascalientes en la Liga Profesional de Voleibol Femenil de México. Más allá de trofeos y reconocimientos, quienes compartieron cancha o aula con él coinciden en que su mayor aportación fue formar personas a través del deporte.