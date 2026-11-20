El ciclismo de montaña volverá a tomar los caminos del semidesierto duranguense con la segunda edición del Reto 4 Peñascos 2026, programada para el próximo 29 de noviembre en la comunidad de Paso Nacional, municipio de Nazas.

La competencia contempla tres recorridos para distintos niveles de experiencia. El primero será un paseo recreativo de 30 kilómetros, mientras que las rutas de 50 y 66 kilómetros estarán dirigidas a ciclistas con mayor preparación y carácter competitivo.

Apto para diversos niveles

Las categorías se dividirán por edad y rama en las distancias de competencia, con el objetivo de ofrecer una participación más equilibrada. Los organizadores establecieron además un mínimo de ocho inscritos por categoría para que ésta pueda abrirse de manera oficial.

La salida está programada a las 08:00 horas y se espera la presencia de pedalistas provenientes de diferentes municipios de Durango y estados vecinos, atraídos por un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más representativos de la región lagunera.

Arranca la fiesta deportiva

El costo de inscripción será de 350 pesos e incluirá número con chip, medalla, hidratación durante el recorrido, servicio de recuperación en meta, alimentos y apoyo de barredora. El registro ya se encuentra disponible para los interesados.

Además de la actividad deportiva, los participantes podrán acceder a una zona de camping gratuita desde un día antes de la competencia. Con ello, el Reto 4 Peñascos busca consolidarse como una de las pruebas de ciclismo de montaña de mayor crecimiento en la región y fortalecer la convivencia entre aficionados a esta disciplina.