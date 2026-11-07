Durango supera en 5.5 % el promedio de lluvias, previo al cierre de temporada 2026 

A una semana de que finalice oficialmente la temporada de lluvias, Durango registra un superávit de precipitaciones al cierre del décimo mes del año.

​De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada oficial concluye el 15 de noviembre. No obstante, el reporte acumulado al 31 de octubre revela que han caído 499.5 milímetros de agua en la entidad, cifra que supera en un 5.5 por ciento el promedio histórico para este periodo (473 milímetros).

Octubre se posicionó como el mes con mayor volumen de precipitación al registrar 124.3 milímetros , frente a un promedio mensual de apenas 30.6 milímetros. Con ello, la cantidad de agua captada se cuatriplicó, principalmente en las zonas serranas.​

A diferencia de otros años, ninguno de los primeros diez meses terminó en cero; febrero fue el de menor captación, con 3.4 milímetros.

Aunque la temporada oficial esté por concluir, falta contabilizar los registros de noviembre y diciembre, meses en los que también se consideran los eventos de aguanieve o nieve (cuyas medias históricas son de 13.3 y 17.8 milímetros, respectivamente).

Hasta el momento, los 499.5 milímetros acumulados representan el 99.1 % de la precipitación anual promedio en Durango, por lo que cualquier llovizna o nevada adicional permitirá rebasar la media del año completo.

¿Cómo se encuentran las presas de Durango?

En cuanto al almacenamiento, las diez principales presas que monitorea la Conagua se encuentran, en conjunto, a un 48 por ciento de su capacidad.

El nivel más alto se concentra en el Distrito de Riego 052, que abarca desde la capital hasta el municipio de Poanas, el cual promedia un 96.4 por ciento de llenado.

Dentro de este distrito, la presa Francisco Villa (en Poanas) reporta el nivel más bajo con un 85 por ciento, mientras que la Guadalupe Victoria (en la capital) registra un 96.3.

Por su parte, la presa Caborca (Canatlán) se ubica en el 99.9 por ciento, la Santiago Bayacora en el 100.7 y la Peña del Águila en el 101.1 por ciento.

La presa Guadalupe Victoria ya cerró sus compuertas, por lo que actualmente solo los embalses Santiago Bayacora y Peña del Águila continúan vertiendo excedentes a los ríos Bayacora y La Sauceda, aunque en cantidades mínimas.