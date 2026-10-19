Por lluvias en varias zonas de México, se registra encarecimiento de productos básicos: Canaco

Las recientes lluvias registradas en varias zonas del país generaron estragos en el sector agrícola, provocando un encarecimiento de hasta 100 por ciento en el precio de productos básicos , informó el vicepresidente de mercados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Reynaldo Dozal.

“Hubo muchas afectaciones con estas lluvias, las que están ahorita y las que acaban de pasar han afectado bastantes regiones del país; entre ellas, todo lo del centro del país, donde se está produciendo la zanahoria, la cebolla, todo eso ha afectado tanto que, por ejemplo, la cebolla ahorita anda sobre los 40 pesos, no hay cebolla nacional”, indicó.

Expuso que en unos días esto será positivo para los productores de San Juan del Río, quienes en dos semanas podrían comenzar su cosecha con muy buenos precios. “Sin embargo, para el consumidor pues sí está afectando ya que el precio de 40 pesos es muy alto en un producto como la cebolla, que es de primera necesidad”, enfatizó.

Asimismo, también el precio de otros productos básicos en la alimentación de los duranguenses subió considerablemente durante los últimos días.

“Fácil un cien por ciento. Lechugas que estaban en ocho pesos ahorita andan sobre 20, 22 pesos, el cilantro, que valía cuatro pesos ahorita andan 10 pesos, la zanahoria que valía ocho pesos ahorita está entre 20, 22 pesos. Todo lo que está en la tierra”, indicó.

Ante ello, las ventas son bajas porque los consumidores han tenido que hacer ajustes en su presupuesto.