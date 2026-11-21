Andrade El Ídolo tendrá una nueva prueba en su camino hacia la cima de All Elite Wrestling. El luchador duranguense se enfrentará al australiano Kyle Fletcher el próximo 25 de noviembre en AEW Dynamite, en un combate pactado tras el tenso careo que ambos protagonizaron durante la emisión del pasado miércoles. La empresa confirmó oficialmente el duelo para la función especial de Thanksgiving Eve que se celebrará en Omaha, Nebraska.

Rumbo a la escena estelar

La rivalidad tomó forma cuando Andrade apareció en el ring junto a Tony Schiavone para hablar sobre sus aspiraciones dentro de la compañía. El mexicano dejó claro que su objetivo es convertirse en el primer campeón mundial latino de AEW y aseguró que espera su oportunidad una vez concluya la rivalidad entre el monarca Will Ospreay y MJF.

Sin embargo, la entrevista fue interrumpida por Kyle Fletcher, conocido como 'The Protostar', quien cuestionó la capacidad de Andrade para llegar a la cima de la empresa. El integrante de la Don Callis Family recordó su reciente batalla con Will Ospreay y sostuvo que él está destinado a ser campeón mundial. La confrontación verbal escaló rápidamente hasta desembocar en un reto directo para la siguiente edición de Dynamite, el cual fue aceptado por el oriundo de Gómez Palacio.

Primer capítulo del duelo

Ambos gladiadores llegan con cuentas pendientes. Andrade viene de perder el Campeonato Nacional de AEW ante Tommaso Ciampa, mientras que Fletcher cayó frente a Ospreay en su intento por conquistar el Campeonato Mundial durante Full Gear. A pesar de esos tropiezos, los dos permanecen dentro de la conversación de la escena estelar, por lo que el resultado podría impulsar al vencedor rumbo a posiciones de privilegio dentro de la compañía.

El enfrentamiento tendrá además un ingrediente especial: será la primera ocasión en que Andrade y Fletcher se midan en un combate individual. Aunque previamente coincidieron como aliados dentro de la Don Callis Family e incluso compartieron esquinas en eventos importantes como Forbidden Door, nunca habían chocado frente a frente sobre el cuadrilátero.

El combate representa una oportunidad importante para el duranguense, quien ya cuenta con una lucha garantizada por el Campeonato Mundial de AEW y busca consolidarse como uno de los principales nombres de la empresa. Del otro lado estará Fletcher, decidido a demostrar que pertenece a la élite de la promoción y que tiene argumentos para mantenerse en la órbita de los máximos reflectores.