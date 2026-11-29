La Arena Olímpico Laguna albergará una de las funciones más atractivas del cierre de año el próximo 10 de diciembre, cuando el duranguense Andrade El Ídolo y el lagunero Bandido encabecen una cartelera que reunirá a dos de los principales representantes mexicanos de AEW. La presentación ha generado expectativa al reunir en Gómez Palacio a dos talentos que actualmente forman parte de una de las empresas más importantes de la lucha libre a nivel mundial.

La lucha estelar será en relevos. Andrade hará pareja con El Clon, mientras que Bandido compartirá esquina con Gravity. El cartel enfrentará a dos equipos con estilos distintos y colocará frente a frente a figuras que han desarrollado buena parte de su actividad reciente en escenarios de gran exposición dentro del pancracio internacional.

Choque con antecedentes

Andrade llegará respaldado por uno de los mejores momentos de su carrera reciente. Durante 2026 conquistó el Campeonato Nacional de AEW al derrotar a Mark Davis, logro que le permitió sumar su primer reinado dentro de la empresa. Además, consiguió una posición rumbo al Casino Gauntlet Match de All In tras su actuación en Grand Slam México, consolidando un año de protagonismo constante.

Otro ingrediente para la función es el antecedente inmediato entre ambos. En marzo pasado, Andrade derrotó a Bandido durante AEW Revolution tras un combate de ida y vuelta en el que el oriundo de Torreón, Coahuila estuvo cerca de inclinar la balanza con sus maniobras aéreas, aunque el duranguense terminó resolviendo el encuentro con un The DM desde la segunda cuerda.

Cuentas pendientes

Bandido, por su parte, afronta la cita después de mantenerse en la órbita de los principales programas de AEW durante la temporada. Entre sus actuaciones más relevantes destaca la oportunidad por el Campeonato Internacional frente a Kyle Fletcher en Redemption 2026, donde se quedó cerca de conquistar una nueva corona. El lagunero continúa siendo uno de los nombres más identificados por el público gracias a su espectacular estilo ofensivo.

A su lado estará Gravity, su hermano menor, quien también ha construido trayectoria propia dentro de los cuadriláteros. La presencia de ambos en una misma esquina añade un ingrediente especial a la función y ofrecerá una nueva sociedad familiar frente a un Andrade que atraviesa uno de los pasajes más sólidos de su carrera.