Duranguense Aziel Quiñones gana el primer lugar nacional de fisicoculturismo en WNBF México

Durango suma un título nacional en el culturismo natural. El atleta duranguense Aziel Quiñones se proclamó campeón del certamen WNBF México al obtener el primer lugar en la categoría Classic Physique, talla media alta, durante la competencia celebrada el pasado 18 de octubre. El resultado lo colocó en lo más alto del podio dentro de una de las organizaciones más reconocidas del fisicoculturismo natural, disciplina que promueve la competencia libre de sustancias para mejorar el rendimiento.

La World Natural Bodybuilding Federation (WNBF) es conocida por sus estrictos controles de elegibilidad y antidopaje. Como parte del proceso para participar, Quiñones se sometió a una prueba de polígrafo previa al evento y a un examen antidopaje al concluir su presentación en el escenario. Estos mecanismos forman parte de la política de la organización para garantizar que los atletas compitan bajo estándares de juego limpio y sin el uso de compuestos prohibidos.

Busca promover la disciplina en el estado

Para el duranguense, el campeonato también representa una oportunidad para visibilizar el culturismo natural en el estado. “Es un orgullo representar a Durango, porque en nuestro estado necesitamos referentes del culturismo natural real, que nos permitan ver hasta dónde se puede llegar sin utilizar sustancias”, detalló para El Siglo de Durango. Además, afirmó que le gustaría que su experiencia sirviera para motivar a otras personas a descubrir lo que pueden alcanzar mediante la disciplina, la constancia y la paciencia.

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El camino hacia este resultado comenzó hace cinco años. Quiñones debutó en competencias de la WNBF en 2024, cuando alcanzó el segundo lugar tras tres años de preparación. A partir de entonces trabajó en las observaciones realizadas por los jueces y dedicó dos temporadas a fortalecer los aspectos que consideraba pendientes. “Después de esa competencia trabajé durante dos años para mejorar mis puntos débiles. Hoy regreso con un primer lugar nacional”, explicó.

Quiere alcanzar escenarios más grandes

El atleta también destacó que la filosofía de la WNBF fue determinante en su desarrollo deportivo. Recordó que, cuando comenzó a entrenar, escuchaba con frecuencia que competir en fisicoculturismo exigía el uso de sustancias dopantes, percepción que cambió al conocer referentes internacionales del culturismo natural. “Hoy entiendo que la integridad, la honestidad y el respeto por las reglas son tan importantes como el resultado”, sostuvo.

Tras conquistar el campeonato nacional, Quiñones ya apunta a objetivos de mayor alcance. Su meta es representar a México en un Mundial WNBF y, eventualmente, obtener el estatus profesional dentro de la organización. Paralelamente, busca apoyar a atletas duranguenses interesados en competir de forma natural, aprovechando la experiencia y certificaciones que ha obtenido durante su trayectoria para impulsar el crecimiento de esta disciplina en la entidad.