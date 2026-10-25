La Selección Mexicana Sub-17 vence 1-0 a Australia y va a octavos del Mundial Femenil 2026

La Selección Mexicana femenil Sub-17 cumplió con la tarea. Con una victoria por 1-0 sobre Australia, el conjunto dirigido por Miguel Gamero aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de Marruecos 2026, cerrando la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo F con seis unidades, únicamente por detrás de España.

México llegó a la última jornada con el destino en sus manos. Después de caer 2-0 ante España en su presentación y reaccionar con un triunfo de 3-1 sobre Chile, el Tri necesitaba vencer a las australianas para evitar depender de combinaciones externas. Desde el arranque mostró mayor iniciativa, dominó la posesión y generó las oportunidades más claras, incluyendo un disparo de Mía Urbano al travesaño durante los primeros minutos.

Un gol que vale la clasificación a la próxima fase

La insistencia mexicana encontró recompensa al minuto 35. Natalia Pérez apareció por el sector derecho y envió un servicio que terminó en los pies de Citlalli Reyes, quien definió con un potente disparo para abrir el marcador. La capitana y dorsal 10 volvió a ser determinante para el combinado nacional, firmando el tanto que terminaría inclinando definitivamente el encuentro.

Antes y después del gol, el conjunto tricolor mantuvo el control del partido. Urbano estuvo cerca de aumentar la ventaja antes del descanso y, ya en la segunda mitad, México volvió a crear peligro con llegadas de Natalia Pérez y Naomi Rojo. Australia adelantó líneas durante el tramo final, pero el orden defensivo mexicano evitó cualquier reacción y permitió conservar la mínima diferencia hasta el silbatazo final.

¿Quién será el próximo rival de la Selección?

El triunfo confirmó la clasificación mexicana a la ronda de los 16 mejores equipos del torneo. La escuadra nacional concluyó la fase de grupos con dos victorias y una derrota, una recuperación notable tras el tropiezo inicial frente a las españolas y que ratifica la capacidad de respuesta mostrada por el plantel en Marruecos.

Ahora el siguiente desafío será Nigeria, segundo lugar del Grupo B. El partido correspondiente a los octavos de final está programado para el jueves 29 de octubre y pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan con aspiraciones de seguir avanzando en la justa mundialista. Para México, el objetivo inmediato es mantener vivo un recorrido que ya superó la fase de grupos y que ahora buscará extenderse en las eliminatorias directas.