¡Orgullo duranguense! Valeria Amparán se corona en el Panamericano de Boxeo en Puebla 2026

Valeria Amparán conquistó el oro de los 51 kilogramos en el Campeonato Continental Panamericano de Boxeo Puebla 2026 al derrotar por decisión dividida (4-1) a la venezolana Irismar Cardozo, coronando un recorrido que también incluyó triunfos sobre la dominicana Esther Jiménez y la estadounidense Noelle Haro, y confirmando el gran momento que atraviesa dentro del boxeo internacional.

La duranguense llegó a la final después de superar por decisión dividida a Jiménez en las primeras rondas del certamen y posteriormente imponerse de manera unánime a Haro en semifinales, resultado que además le aseguró a México una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Desplegó talento desde el minuto uno

En la disputa por el título continental, celebrada en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, Amparán tomó la iniciativa desde el arranque del combate. La mexicana encontró espacios con la mano izquierda y marcó el ritmo de una pelea intensa ante una rival que respondió con intercambios constantes durante los tres asaltos.

Cardozo elevó la presión en el segundo episodio y buscó recortar distancias con ataques al frente, generando algunos de los momentos más disputados de la contienda. Sin embargo, la representante nacional mantuvo la concentración y evitó que la venezolana se adueñara de las acciones.

Próxima cita deportiva

La experiencia de Amparán terminó inclinando la balanza en el último round. Con una guardia sólida, buen manejo de distancia y efectivos contragolpes, la pugilista nacida en Durango administró la ventaja construida en los episodios previos hasta escuchar la decisión favorable de los jueces.

El título continental se suma al oro obtenido meses atrás en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y consolida a Amparán como una de las principales figuras del boxeo mexicano. Su próxima parada será la Copa Papp de World Boxing, programada para noviembre en Budapest, Hungría, donde enfrentará a campeonas de América y Europa.