Duranguense Dayra Muñoz gana medalla de oro en Torneo Nacional de Boxeo Fuego en los Señoríos

Con determinación sobre el cuadrilátero, la pugilista duranguense Dayra Valentina Muñoz Bautista, conocida como 'La Peque', conquistó la medalla de oro en el V Torneo Nacional de Boxeo Fire Sports Fuego en los Señoríos, celebrado en el Auditorio Emilio Sánchez Piedras de Apizaco, Tlaxcala, donde se dieron cita más de 700 competidores provenientes de 27 estados de la República Mexicana.

En territorio tlaxcalteca, Dayra Valentina refrendó el nivel competitivo que la distingue en la división de los 46 kilogramos y la categoría Sub 15 durante este 2026, imponiéndose en su llave para subir a lo más alto del podio. Su presea dorada encabezó a la delegación de Durango, integrada por 32 boxeadores de siete gimnasios locales, que cosechó un total de 23 medallas: cinco oros, nueve platas y nueve bronces.

Ha dominado con creces el 2026

Este logro nacional es resultado del trabajo constante realizado en el Gimnasio Charol Enríquez de la capital duranguense bajo la dirección del profesor Francisco Enríquez, esquina en la que la joven pugilista ha pulido su técnica, pegada y condición física para responder con solvencia en una exigente vitrina de fogueo olímpico.

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Asimismo, el campeonato en Apizaco corona un año de intensa actividad dentro del circuito amateur estatal. En marzo, Muñoz venció por abandono a Estrella Mercado en la quinta edición de la función The New Super Star; en agosto obtuvo el título estatal de los 46 kilogramos en el Torneo Futuros Campeones, y en septiembre sumó victorias ante Hanna Rivera en el Palacio de los Combates y en Canatlán.

Uno de los proyectos más interesantes en Durango

Tras colocarse la presea dorada, la madre de la boxeadora expresó su emoción por el triunfo de su hija: “No puedo estar más orgullosa de esta pequeña gran niña valiente, que cada vez que se sube al ring se propone ganar y nunca he dudado de su gran esfuerzo que da; soy su fan número uno, no me cabe el orgullo de ser su mamá de esta pequeña gran guerrera que representa a Durango”.

Con esta conquista en Tlaxcala, 'La Peque' Muñoz consolida su proyección dentro del boxeo formativo de Durango y suma un campeonato nacional de gran relevancia que respalda tanto su disciplina individual como el avance competitivo de los gimnasios locales fuera de la entidad.