Duranguense Valeria Amparán disputará la Copa PAPP en Budapest tras sumar oro panamericano

La duranguense Valeria Sarahí Amparán Pizarro ya está rumbo a Budapest, Hungría, donde afrontará uno de los compromisos internacionales más importantes de su carrera reciente al integrar el equipo del continente americano en la primera edición de la Copa PAPP, certamen que enfrentará a las principales figuras de América y Europa el próximo 14 de noviembre. Según el formato del torneo, cada bloque continental presentará 10 pugilistas en diferentes divisiones para disputar una serie de combates directos.

La boxeadora mexicana llega a esta cita en uno de los mejores momentos de su trayectoria. Apenas el mes pasado conquistó la medalla de oro en el Campeonato Continental Panamericano de Puebla dentro de los 51 kilogramos, resultado que además le aseguró una plaza para México rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, consolidándose como una de las principales exponentes nacionales de su categoría.

El ascenso de Amparán durante 2026 ha sido notable. A su título panamericano se suma el oro conseguido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, logros alcanzados en su primer año dentro del boxeo élite, una etapa en la que también comenzó a perfilarse como una aspirante a futuras clasificaciones olímpicas.

Duelo de alto calibre

En la división de los 51 kilogramos, la representante mexicana enfrentará a la española Laura Fuertes Fernández, una de las boxeadoras con mayor reconocimiento dentro del programa europeo. El combate forma parte de una cartelera diseñada para medir el nivel competitivo de ambos continentes en un escenario internacional de primer orden.

Junto a Amparán viajará también el entrenador duranguense Jesús Eduardo Bueno, quien fue integrado al cuerpo técnico de la selección continental americana. Su presencia representa un respaldo importante para la pugilista, con quien ha trabajado en los resultados que la llevaron a conquistar los títulos internacionales obtenidos este año.

Representación continental

La Copa PAPP es organizada por European Boxing, la Confederación Panamericana de Boxeo y la Asociación Húngara de Boxeo. El certamen lleva el nombre del legendario húngaro László Papp, primer púgil en conquistar tres medallas de oro olímpicas consecutivas. Para Amparán, la cita en Budapest representa una nueva oportunidad de confirmar que su gran temporada no es una casualidad, sino la consolidación de una carrera que sigue ganando protagonismo en el boxeo internacional.