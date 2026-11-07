Duranguense 'Piolín' Martínez se medirá ante Alan Boncompagni por el título welter del CMB

Miguel Ángel 'Piolín' Martínez tendrá la oportunidad más importante de su aún joven carrera profesional el próximo 21 de noviembre, cuando encabece la función 'La Búsqueda Continúa' en el Palenque de la Feria Nacional de Durango frente al argentino Alan Nahuel Boncompagni, por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo.

En el mejor momento de su carrera

El duranguense llega a la contienda con marca invicta de cuatro triunfos, tres de ellos por nocaut, en un prometedor inicio dentro del boxeo de paga. Su ascenso llamó la atención desde el ciclo olímpico, donde logró representar a México en París 2024 tras conquistar la plaza durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Martínez afrontará el compromiso tras imponerse al argentino Nicolás Ariel Blanco el pasado mes de mayo en la Arena Ciudad de México. El olímpico mexicano resolvió el combate por nocaut técnico en el tercer asalto, después de derribar en dos ocasiones a su rival y mantener el control de las acciones para conservar el invicto.

Una oportunidad de consolidación

En la esquina contraria estará el argentino Alan Nahuel Boncompagni, dueño de un récord de 10 victorias y seis derrotas. El sudamericano ha competido en escenarios de Argentina, Chile, Francia e Inglaterra, además de disputar en 2024 una pelea por el campeonato WBC FECONSUR de peso superligero, experiencia que intentará convertir en ventaja durante su visita a Durango.

La pelea representa la primera oportunidad de 'Piolín' para conquistar un campeonato avalado por el CMB y medir su nivel ante un rival con recorrido internacional. Con apenas cuatro combates como profesional, el duranguense buscará dar un golpe de autoridad en una etapa temprana de su carrera y colocarse en escalones superiores del profesionalismo.

La cartelera contempla diez combates y incluirá los enfrentamientos entre José Israel 'Azulito' Ramírez y Alfred Saron, además del duelo entre Fernando Quiñones y Josué Martínez. La velada marcará el regreso de Martínez a territorio duranguense en busca del mayor logro de su carrera profesional hasta el momento.