David Faitelson estalla tras triunfo de 'Canelo': 'Si es el mejor de la historia, yo soy Peter Pan'

David Faitelson volvió a colocarse en el centro de la polémica tras la victoria de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre Christian Mbilli, resultado con el que el mexicano recuperó el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate se celebró en Arabia Saudita y terminó con una decisión unánime a favor del tapatío tras 12 asaltos.

Lejos de sumarse a los elogios, el periodista deportivo cuestionó tanto el desempeño de Álvarez como las opiniones que lo colocan como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. A través de sus redes sociales volvió a lanzar críticas contra el campeón jalisciense.

Para Faitelson, no fue suficiente

“Si ese es el mejor boxeador mexicano de la historia, yo soy Peter Pan…”, escribió Faitelson, comentario que rápidamente generó debate entre aficionados y especialistas del boxeo.

La postura del comunicador no fue aislada. En los días previos al combate también había rechazado las declaraciones del entrenador Eddy Reynoso, quien aseguró que Canelo es el pugilista más grande que ha dado México. Faitelson calificó esa afirmación como una falta de respeto hacia otras leyendas nacionales.

Genera debate en el mundo del boxeo

Antes de la pelea, el analista había dejado claro que esperaba una actuación dominante del mexicano e incluso consideró que una victoria sin nocaut podría resultar insuficiente para disipar las dudas sobre su actualidad deportiva.

Las declaraciones dividieron opiniones en redes sociales. Mientras algunos respaldaron las críticas del periodista, otros defendieron el triunfo de Álvarez, quien logró recuperar un campeonato mundial y sumar otro capítulo exitoso a una de las carreras más laureadas en la historia del boxeo mexicano.