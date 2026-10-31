Duranguense Hugo Barrón irá al Mundial de Turquía con la mira puesta en su pase a Lima 2027

La clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se convirtió en la principal meta de Hugo Yahir Barrón Leal después de su reciente participación en el Continental de Puebla, donde alcanzó los cuartos de final de la división de 65 kilogramos antes de caer ante el brasileño Yuri Falcao, resultado que lo obligará a buscar una nueva ruta para conseguir su boleto.

El pugilista duranguense reconoció que su prioridad será mantenerse dentro de la Selección Mexicana para disputar el clasificatorio previsto para marzo próximo en Canadá, competencia en la que intentará asegurar su presencia en la justa continental.

Buscará poner a Durango en alto

Sin embargo, antes de pensar en ese objetivo, Barrón encarará uno de los retos más importantes de su carrera. El boxeador fue confirmado para representar a México en el Campeonato Mundial de Boxeo que se celebrará en Turquía del 25 de noviembre al 5 de diciembre.

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El mundialista llegará a la cita después de una temporada en la que conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de colocarse entre los diez mejores de su división en las Copas del Mundo celebradas en Brasil y China. A ello se suma el título obtenido en el Campeonato Nacional Grand Prix Élite.

Su entrenador es pieza clave

En medio de ese proceso, Barrón destacó el papel de su entrenador, José Ángel Lomas Flores, una figura que considera fundamental en su desarrollo dentro del boxeo de alto rendimiento y en los resultados que ha conseguido durante los últimos años.

“Ha sido muy influyente en mi carrera, los logros empezaron con él, a donde he llegado es gracias a él”, afirmó el pugilista. Ahora, ambos encaran meses decisivos con el Mundial de Turquía como próximo desafío y el sueño de alcanzar la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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