Terence Crawford sorprende con un emotivo mensaje para 'Canelo' Álvarez tras vencer a Mbilli

Saúl 'Canelo' Álvarez recibió un respaldo inesperado de quien fue su último verdugo sobre el ring. Tras imponerse por decisión unánime a Christian Mbilli y recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB, el mexicano fue reconocido públicamente por Terence Crawford.

La victoria permitió a Álvarez volver a la cima de la división después de más de un año alejado de la actividad y de la derrota sufrida ante el propio Crawford, quien en septiembre de 2025 le arrebató los títulos indiscutidos de las 168 libras en Las Vegas.

Defiende a uno de sus rivales más importantes

Inicialmente, el estadounidense reaccionó con un breve mensaje de felicitación en redes sociales. Sin embargo, días después amplió su postura y dedicó palabras de reconocimiento a la trayectoria construida por el jalisciense a lo largo de su carrera.

“Siempre he sido fan de Canelo. Al ver su récord, puedes decir lo que quieras, pero le quitó el invicto a muchos peleadores. Saludos, campeón; fue un honor compartir el ring contigo”, escribió Crawford, resaltando uno de los aspectos más destacados del historial del mexicano.

¿Cortesía? ¿O posible revancha?

Las declaraciones llamaron la atención por el pasado reciente entre ambos. Crawford no solo venció a Álvarez en uno de los combates más mediáticos de la última década, sino que también se convirtió aquella noche en campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

Lejos de alimentar la rivalidad, el estadounidense optó por reconocer el regreso exitoso de un viejo adversario. El gesto refuerza el respeto mutuo entre dos de las figuras más importantes del boxeo contemporáneo y vuelve a encender las especulaciones sobre una posible revancha en el futuro.