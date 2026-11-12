Duranguense Valeria Amparán escala al cuarto lugar del ranking mundial de World Boxing 2026

La duranguense Valeria Sarahí Amparán Pizarro dio un salto histórico en su carrera al aparecer en la cuarta posición del ranking mundial de World Boxing en la división de los 51 kilogramos, consolidándose como una de las principales figuras del boxeo olímpico mexicano. La actualización más reciente del organismo la coloca únicamente por detrás de la china Wu Yu, la kazaja Alua Balkibekova y la turca Buse Cakiroglu.

La escalada de la pugilista duranguense tiene sustento en una trayectoria que ha crecido de forma acelerada desde 2024, cuando se convirtió en la primera mexicana en conquistar un Campeonato Mundial Juvenil de la IBA tras coronarse en Budva, Montenegro. Aquel título marcó el inicio de un proceso que hoy la tiene instalada entre las mejores boxeadoras del planeta rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Un año determinante para la duranguense

Durante 2026, Amparán firmó el año más importante de su carrera. En febrero se adjudicó el Grand Prix Élite tras vencer, entre otras rivales, a Fátima Herrera, una de las principales exponentes nacionales de la división. Más adelante acumuló triunfos sobre Yailena Palomo, Yulieth Hinestroza e Irismar Cardozo en el clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El punto culminante llegó en Santo Domingo 2026, donde conquistó la medalla de oro centroamericana tras derrotar nuevamente a la venezolana Cardozo en la final de los 51 kilogramos. Meses después ratificó su dominio continental en el Campeonato Panamericano Élite de Puebla, torneo en el que superó a Esther Jiménez, Tatiana Flores, Noelle Haro e Irismar Cardozo para colgarse otro oro y asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Una de las mejores atletas mexicanas del momento

Además de los títulos conquistados, la mexicana sumó experiencia de primer nivel en las etapas de la Copa Mundial de World Boxing, donde enfrentó a rivales de talla internacional como la francesa Romane Moulai y la marroquí Yasmine Moutaki, resultados que también contribuyeron a fortalecer su posición dentro del ranking global.

A sus 21 años, Amparán llega al cierre de 2026 como la mejor mexicana clasificada en los 51 kilogramos y una de las cartas más fuertes del boxeo nacional. Su presencia en el cuarto sitio mundial refleja una combinación de resultados internacionales, títulos continentales y regularidad competitiva que hoy la colocan a las puertas del podio absoluto de World Boxing y como una seria aspirante a protagonizar el camino rumbo a Los Ángeles 2028.